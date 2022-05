Personaggi del mondo dello spettacolo, come il cantante di oggi, vivono fortemente le emozioni, perché condivise anche con i fan. Ecco chi sta gioendo per essere diventato papà bis, e per una hit in vetta alle classifiche.

Essere un cantante amato dal grande pubblico, specialmente se a livello mondiale, non è sempre così semplice. Figuriamoci se si è anche genitori di non uno, ma due bambini! La storia di ognuno è unica, ma la crescita e la rinascita di questo artista è un vero esempio per tutti. Così, raccontiamo i lati inediti del suo percorso, ma soprattutto le grandi novità di cui è protagonista.

Il successo non è sempre fonte di felicità, questo è fatto di alti e bassi. Perché per arrivare in alto è vero che bisogna sudare, e non poco! Specialmente per chi parte dal nulla, come il cantante protagonista della notizia del giorno.

Il periodo è coronato da due successi. Il primo sul piano professionale, perché si tratta di un duetto che lega ancora di più due mondi, l’altro è personale, perché è diventato papà della seconda figlia!

Ecco come fa l’annuncio sul web, e le ultime sul suo conto.

Cantante amato al top del successo, ecco chi è!

Spesso di finisce anche indirettamente ad avere dei pregiudizi nei confronti dei personaggi del mondo dello spettacolo. Di recente, si è parlato del lato tenero del frontman di una band famosissima, quando in realtà dovrebbe essere pura normalità mostrare più lati del carattere. Essere uomo non equivale a forza, ma a molto altro, anche essere padre e un cantante affermato. Eppure, accade proprio che vedere un uomo compiere gesti del genere e traguardi simili, come sorprese. Ecco chi sta sfatando questi miti.

Si tratta proprio di Ed Sheeran e Cherry Seaborn! La coppia sta insieme dai tempi del liceo, e sono più affiatati che mai. Perché sono diventati genitori della secondogenita, della quale però non è stato rivelato il nome. Da come si evince in foto, è lo stesso cantante che ha svelato la notizia, aggiungendo le seguenti parole:

“Volevamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra splendida bambina. Siamo terribilmente innamorati di lei, e siamo davvero al settimo cielo per essere diventati in 4!”

La cosa che più stupisce è che durante tutta la gravidanza nessuno sapeva niente, sono stati in grado di mantenere il massimo riserbo. Già nel 2020 ha avuto la prima figlia, il cui nome è molto particolare, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Adesso, la sorella maggiore avrà la compagnia della minore, e insieme cresceranno in una famiglia piena d’amore. Come già detto, la coppia sia conosce dai tempi del liceo, e lo stesso Ed ha avuto un vissuto particolare. Si è impegnato così tanto per raggiungere i suoi sogni, che per un periodo della sua vita è rimasto senza un soldo, e da giovane è anche stato vittima di bullismo a causa del fatto di essere un po’ balbuziente.

Tra le novità sul mondo della musica non possiamo dimenticare che anche un altro cantante è diventato papà bis di recente. Insomma, si tratta di un periodo ricco di felicità! Come se non bastasse tra le gioie per Ed Sheeran arriva il duetto con Ultimo, il cantante romano che ha conquistato i cuori dei teenager, il loro brano è 2Step!

Italia e Inghilterra sono sempre più vicine, due mondi musicali diversi, ma affini!

Tante novità, ma siamo pronti a non perdere le prossime, restiamo aggiornati.