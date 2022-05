Anticipazioni Beautiful: matrimonio a sorpresa per una Logan!

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 22 a sabato 28 maggio 2022: tra i vari eventi, Brooke cerca di convincere Hope a perdonare Liam

Tantissime novità e sorprese nelle prossime puntate di Beautiful, l’amatissima soap di Canale 5. Gli ascolti della longeva serie americana sono sempre altissimi, e tante sorprese arriveranno anche a partire da domani per un’alta settimana di intense emozioni. Vediamo cosa succederà con qualche interessante anticipazione: Brooke cerca di persuadere Hope a dare una seconda possibilità Liam e a salvare il loro matrimonio. A un certo punto i due si incontrano e Hope spiega tutto il suo dolore e come non riesca a togliersi dalla testa quella notte di Liam con Steffy.

Nonostante questa situazione così difficile vuole provare ad andare avanti e tentare di salvare il rapporto. La crisi è indubbiamente profonda, visto che Hope e Liam sono in un momento di bivio nel loro matrimonio. A questo punto la decisione condivisa è di provare a confrontarsi. Intanto, le loro famiglie sono molto in ansia per il futuro dei ragazzi e confidano che non arrivino errori e passi falsi per non far finire una storia d’amore così bella. Eppure la crisi sembra pesare come un macigno. Wyatt è decisamente addolorato per l’allontanamento del fratello da Hope.

Beautiful, le anticipazioni della settimana

Anche Donna, Brooke e Katie discutono della separazione dei due. Ma tutti confidano che le cose possano sistemarsi e che Hope ancora una volta possa perdonare Liam e dargli una seconda possibilità. Intanto, Flo ha cominciato il suo nuovo lavoro alla Forrester. Mentre Shauna, che è molto contenta di lei, va a farle visita per poter parlare un po’. Loro vengono cercate dalle tre sorelle Logan. Arriva a questo punto una notizia bella, ma anche piuttosto spiazzante.

Hanno scelto di dare il nome di famiglia a Flo, la figlia del fratello deceduto. A questo punto Wyatt si sente molto pressato da Liam, che confessa il suo amore per Flo. Le chiederà di sosarla. Intanto Donna, Brooke e Katie preparano i documenti per far diventare Flo una Logan, anche nel cognome. Infine arriva anche l’approvazione di Shauna, che consente che Flo entri nella famiglia.