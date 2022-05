Test della combinazione: scegli quella che preferisci e scopri chi sei

Quale combinazione di colori preferisci? La risposta al test rivela chi sei veramente

Oggi ti mettiamo di fronte a delle combinazioni a contrasto. Il nostro subconscio nasconde parti celate del nostro carattere, come le antipatie e simpatie, e le nostre scelte sono le manifestazioni proprio di questo.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test delle combinazioni per capire chi sei veramente. Una semplice scelta ti aiuterà nel comprenderti più a fondo.

Scopriamo le varie possibilità

Test: scegli una combinazione e scopri il tuo Io più profondo

Nel test della combinazione ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Devi scegliere in modo istintivo la combinazione di colori che più ti attrae. Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

Ti basterà poi leggere la risposta corrispondente al numero optato.

Prova anche il test del telefono per conoscerti, ma prima iniziamo a valutare le possibilità

1) Bianco e Giallo

Il bianco ci rivela che sei una persona semplice. Non hai bisogno di ostentare o di attirare l’attenzione. Inoltre, vuoi la libertà e la tua indipendenza.

Il giallo, invece, nasconde il fatto che sei una persona solare, felice e anche molto simpatica.

Ti critichi spesso per metterti alla prova, ma in fondo hai solo bisogno di un confidente che ti ascolti veramente. Hai voglia di aprirti a qualcuno che riesca a farti esprimere al meglio.

2) Blu e Rosso

Il blu ci rivela che non ami i traditori e i falsi. Vuoi la verità, anche se cruda, piuttosto che una bella bugia.

Sei responsabile e punti alla tranquillità. Vuoi un tuo bel posto felice dove sentirti finalmente a casa.

Inoltre, non ti fidi facilmente. Per questo prima studi la tua preda per un lungo periodo e poi, forse, ti esponi.

Sei anche estroversa, sicura di te e molto ottimista e ciò lo possiamo capire dalla scelta del rosso. Ami stare al centro dell’attenzione, perché è proprio grazie al “pubblico” che conquisti la tua autostima.

Hai una grande energia che vuoi condividere con chi ti circonda, ma sei anche molto competitivo. Vincere ti dà tutte le emozioni forti per cui vivi.

3) Viola e Azzurro

Sei una persona emotiva e ambisci alla perfezione. Non dai nulla al caso, hai già studiato tutto prima e non sopporti affatto le sorprese.

Ti piace meditare o comunque pensare profondamente in momenti di quiete. La tua mente viaggia sempre per conoscerti sotto tutti gli aspetti. Hai bisogno di avere sotto controllo anche te stessa.

Prova anche il test della porta per scoprire come sarà la tua anima gemella.

La tua sensibilità, ti rende molto saggio ed è proprio l’azzurro a rivelarci ciò. Hai una mente creativa, mentre il viola ci rivela che sei una perfezionista.

4) Rosa e Celeste

Sei una persona sensibile e anche molto gentile. Il rosa ci rivela, inoltre, che sotto sotto sei un gran romanticone. Ti piace avere quell’occhio di riguardo in più per il tuo partner.

Il celeste, invece, nasconde un animo amico. Ti piace passare il tempo con le persone di cui ti fidi a parlare del più e del meno, ma anche ad aprire il tuo cuore. Necessiti di affetto e cerchi sempre di trovare le giuste parole per dare coraggio