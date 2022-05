Lulù Selassiè, look mozzafiato ma il dettaglio non sfugge

Lulù Selassiè pubblica un video sui social sfoggiando un look mozzafiato, ma un dettaglio importante non sfugge all’attenzione dei fan.

Lulù Selassiè sta lentamente riprendendo in mano la propria vita dopo aver trascorso dei mesi nella casa del Grande Fratello Vip e aver affrontato la fine della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Grazie all’affetto della famiglia e dei fan si sta concentrando su se stessa e, nelle scorse ore, per rassicurare i fan, sui social, ha pubblicato un video in cui sfoggia un look mozzafiato che esalta il suo fisico.

Tuttavia, oltre ad aver notato la bellezza della Princess, i fan hanno notato anche un dettaglio importante del suo abbigliamento. Sarà un modo, quello scelto da Lulù, per portare con sè il ricordo di un grande amore?

Lulù Selassiè incantevole con un look ricercato, ma il dettaglio della giacca conquista tutti

In giro per Roma, la sua città, Lulù regala un breve video ai fan in cui sfoggia i lunghi capelli scuri che le cadono sulle spalle con una piccola coda, un top bianco con dei lacci incrociati sul ventre piatto, pantaloncini e stivali. Il look è completato, poi, da una giacca che i fan che l’hanno seguita per sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip conoscono molto bene.

Un look, quello sfoggiato da Lulù che, nell’intervista rilasciata a Verissimo, ha lanciato un messaggio importante a Manuel Bortuzzo, che i fan hanno particolarmente apprezzato nonostante il dettaglio della giacca che ha spaccato gli ammiratori della principessa. La giacca indossata da Lulù nella foto qui in alto, infatti, era di Manuel. Prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, Manuel aveva lasciato a Lulù, all’epoca sua fidanzata, diversi indumenti come giacche e camicie che, oggi, Lulù continua a sfoggiare.

Un gesto, secondo molti fan, con cui Lulù dimostra ancora quanto ami Manuel e la voglia di portare con è il ricordo di quello che lei stessa ha definito “l’amore più grande della sua vita”.

Di fronte alla giacca indossata dalla Selassiè, tuttavia, non è mancata l’ironia delle fatine. “E mentre lui dalla rabbia non solo ha cancellato le loro foto ma avrà buttato via tutto di lei: bigliettini, lettere, cartelloni, collane… Lei ancora modifica la cartella con le loro foto e se ne va in giro sfoggiando con fierezza tutto il guardaroba del suo ex. Adoro”, scrive una fan.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo che, poche ore prima di lasciarsi erano insieme come hanno raccontato Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, continuano ad essere al centro dei pensieri dei fan che, oggi, si dividono tra coloro che sognano un ritorno di fiamma e ci sperano ancora, coloro che pur volendo vederli nuovamente insieme non ci sperano più e coloro che vogliono Lulù sola, concentrata sul proprio lavoro.