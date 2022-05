Don Matteo 13: Cecchini sotto’accusa, l’amico non perdona

Ecco anticipazioni e trame dell’ottava puntata della fiction Don Matteo 13, in onda giovedì 19 maggio in prima serata su Rai 1

Doppio appuntamento settimanale con Don Matteo. Dopo la puntata “extra” di martedì, questa sera la popolare fiction di Rai 1 torna in onda con un’altra puntata, l’ottava. Il motivo è che si è dovuto recuperare dalla scorsa settimana, quando la serie non è andata in onda a causa dell’Eurovision. E quindi tutto pronto per questo secondo appuntamento. Ormai il pubblico ha “digerito” l’addio di Terence Hill e l’arrivo del nuovo protagonista, Raoul Bova.

L’attore di origini calabresi interpreta Don Massimo, che ricalca Don Matteo ma in chiave più giovanile. Come di consueto la formula è ormai conslidata: si va avanti con la trama principale (in questo caso l’ambientamento di Don Massimo con la nuova realtà) e poi varie sottotrame che accompagnano le vicende dei personaggi della fiction. L’episodio di questa sera, l’ottavo, si intitola “Ma è l’amore che fa la famiglia o è la famiglia che fa l’amore?”. Problemi per Caterina, la madre di Federico. Lei viene accusata di tentato omicidio. Un fatto molto grave che mette la donna nei guai, anche se lei si proclama innocente.

Don Matteo, arriva il colonnelo Anceschi e prepara una sorpresa per l’amico Cecchini

Anche Don Massimo indaga e cerca risposte nel passato di Caterina, ma fa fatica a trovarle. Ma i sospetti arrivano anche dallo stesso Federico, che ormai non crede più a sua madre. Intanto, il maresciallo Cecchini è sempre più preoccupato perché è convinto di portare sfortuna. Per fortuna arriva il suo amico, il colonnello Anceschi, che arriva a Spoleto per salutare la figlia Valentina e conoscere il suo nuovo fidanzato. Ma quando scoprirà che costui è Marco, non sarà affatto contento.

Intanto Cecchini approfitterà per stare con l’amico e farsi consolare. Infine, ci sarà una simpatica guest star. Nella puntata di stasera ci sarà Gigi Marzullo, che interpreterà se stesso per un’intervista a Natalina. Anche in questo caso non mancheranno divertenti siparietti e qualche colpo di scena con il simpatico conduttore televisivo, che sarà la sorpresa della serata.