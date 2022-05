Giochetto matematico da fare in 30 secondi, risolvilo!

Se vuoi diventare un abile matematico ti basta rimboccare le maniche e dare la possibilità alla tua mente di spaziare in nuovi enigmi da risolvere. Il rompicapo del giorno è davvero facile, ti bastano trenta secondi.

Ebbene sì, questa volta abbiamo deciso di sottoporre un enigma matematico facile, ma non così scontato. Poiché si tratta di porre in essere dei calcoli, ma prima di essi è la logica e il ragionamento che governano le tue azioni. Allora, hai già capito come risolverlo? Te lo spiego con calma, l’attenzione è tutto, ma tu non dimenticare che anche le cose più semplici in apparenza, poi si rivelano difficoltose.

Cosa bisogna fare? Completare la sequenza numerica. Come? Innanzitutto non hai bisogno di avere una mente da matematico per risolvere il tutto, ma una buona dose di attenzione. Così, tra un calcolo e l’altro noterai che tra le somme qui proposte c’è un legame.

Alla fine devi inserire l’elemento mancante per completare il quadro in questione. Ti ho già fornito troppi indizi, dovresti essere in grado di farcela da solo.

Enigma matematico: soluzione, è facilissimo!

La matematica non è un’opinione, ma si può imparare a realizzare dei calcoli tali da permettere di rendere la mente più elastica e giovane. I test e i rompicapo sono degli ottimi passatempo quando si tratta di mettersi in gioco, se ti va prova un rompicapo di logica davvero fantasioso, a volte c’è bisogno anche di tanta immaginazione. Se invece vuoi rimanere su quello del giorno, completiamolo inserendo la risposta corretta. Ovviamente, ti fornisco anche la spiegazione.

Hai capito come risolverlo? Innanzitutto, quando ti ho detto analizza i legami tra le cifre, ti ho dato un ottimo consiglio, perché è proprio da lì che devi partire per fare i giusti calcoli. Così, la risposta corretta è proprio 23!

Ti spiego come avresti dovuto fare. Se osservi bene i risultati, questi non sono il frutto della somma per come si realizza comunemente, ma sono le somme delle migliaia, centinaia, decine ed unità, poi a loro volta sommate insieme.

Ad esempio, il primo valore 1532 è la somma di 1+5+3+2= 11, poi ancora 1299 è l’equivalente di 1+2+9+9= 21, stessa cosa con 1364 che è uguale a 1+3+6+4= 14, ed infine 4568= 4+5+6+8 che dà il risultato di 23.

Se ti è piaciuta la sfida ti propongo un altro rompicapo matematico nel quale devi inserire il valore giusto. Che aspetti? La tua mente ha bisogno di allenarsi, specialmente se mi vorrai battere in futuro.

Ci vediamo alla prossima sfida, non te la perdere.