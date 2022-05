Rompicapo di logica: la soluzione è sopra il tuo naso!

By

Per risolvere il rompicapo di logica del giorno occorre sfoderare l’immaginazione oltre che l’ingegno. In soli due minuti devi essere in grado di portare al termine la sfida, ci sono già troppi indizi.

Visto che sottoponiamo sempre dei rompicapo terribilmente difficili, questa volta abbiamo deciso di realizzarne uno di logica molto più fantasioso, ma di gran lunga meno difficile. Oppure sei in difficoltà? Ti consiglio di ragionarci su, anzi leggi prima correttamente la consegna, e poi mettiti in gioco. La soluzione non è lontana, o meglio potrebbe essere vicina se solo tu mantenessi alta la concentrazione.

Di sfide nel quotidiano ne viviamo di ogni, ma quelle di logica di Instanews sono le più attese, oltre che quelle che ci fanno di più divertire ed evadere dalla quotidianità. Sempre bombardati da notizie e informazioni dei media, sfruttare i mezzi tecnologici per imparare qualcosa e allo stesso tempo allontanarsi dallo stress, è possibile.

Ti riscrivo la consegna in modo più ordinato:

“Di notte vengono senza essere chiamate e di giorno se ne vanno senza essere rubate. Cosa sono?”

Di sogni ne facciamo tanti di notte, così che a volte li dimentichiamo. Ma c’è qualcosa di indimenticabile, e tu puoi arrivarci con la soluzione dell’enigma.

Soluzione del rompicapo di logica, è incredibile!

Se ti piacciono sfide avvincenti di questa tipologia, ti propongo di risolvere un altro indovinello di logica rapido e d’impatto, ma nonostante sia definito tale è molto complesso. Le sfide più avvincenti sono quelle che non ci si aspetta, specialmente se si ha poca familiarità con il genere. Arrivati a questo punto, è il momento di dire la soluzione con tanto di spiegazione annessa.

Il quadro dell’artista Vincent Van Gogh ci suggerisce molto la soluzione del rompicapo di oggi, ma è con la logica che si sarebbe dovuti arrivare alla risposta esatta. Che si tratti di un pezzo d’arte dal valore inestimabile non ci sono dubbi, tanto che ha ispirato tanti altri artisti, persino noi nel fare il rompicapo!

Perché è dalla Notte Stellata che abbiamo preso l’ispirazione per la realizzazione dell’enigma del giorno. Infatti, la risposta esatta è proprio Stelle! Sono queste che di notte arrivano senza che vengano chiamate e di giorno vanno via, ma nessuno nonostante i desideri riesce a rubarle.

