Dopo Matrimonio a prima vista, Steven fa la dedica più bella

Uno dei protagonisti di Matrimonio a Prima Vista fa una bellissima dedica su Instagram. Un pensiero speciale dopo l’esperienza nel programma

Una meravigliosa dedica per uno dei protagonisti più apprezzati di Matrimonio a Prima Vista. Non per sua moglie, ma per il figlio. E’ ciò che ha fatto Steven Hutchinson, che su Instagram ha scritto un bellissimo messaggio per il figlio: “A mio figlio e al futuro – ha scritto sul social network – perché è difficile vincere con chi non si arrende mai, soprattutto quando si è dalla parte giusta della storia. Grazie a chi ci ha supportato, creduto, aiutato, sostenuto in tanti modi”.

Una bellissima dedica per Hutchinson, italianiassimo nonostante il nome straniero. La sua esperienza con Sara dopo Matrimonio a prima vista è stata positiva, ma soltanto all’inizio. Le cose tra lui e la moglie sposata al buio sembravano non andare bene, almeno all’inizio. C’erano dei problemi legati alla differenza di età, ma non solo. Eppure, dopo il matrimono combinato i due hanno deciso di proseguire insieme la loro esperienza. Cinque settimane trascorse tra altri e bassi. Steven lavora presso le Ferrovie dello Stato a Napoli, città dove vive.

Matrimonio a prima vista, la dedica è bellissima: ma non è per Sara

Questo lo porta spesso lontano dalla moglie. Sara, invece, continua a vivere nel Lazio e non ha manifestato intenzione di trasferirsi in Campania. Tuttavia, i due ci hanno messo molta buona volontà per stare insieme. Hanno resistito sei mesi, prima di procedere con il divorzio. E tutto è finito così, con i due che – come da copione – sono “rimasti amici”. Lei è tornata a vivere stabilmente a Capena e risulta essere single e godersi le sue amiche. Steven, invece, ha trovato immediatamente una nuova campagna.

Si tratta della concittadina Adriana Stanziola. Il buon Steven ha fatto molto in fretta, visto che presto è andato a convivere, ed è arrivato anche un figlio. Insomma, una bellissima coppia che vive felice e si gode il piccolo frutto del loro amore. Ancora una volta il tutto lontano dalla “combine” di matrimonio a prima vista. Ma in fondo cosa importa, sempre di amore si tratta…