Rifiutata e bullizzata all’Isola dei Famosi: la mamma della naufraga tuona

Grande tensione all’Isola dei Famosi: la mamma della naufraga lancia accuse di bullismo, e il web si mobilita a favore della ragazza

C’è tensione all’Isola dei Famosi. Scatta ancora una volta una grande polemica che sta facendo il giro del web. Tutti conoscono il rapporto tra Eva Henger e Mercedesz, sua figlia. Le due donne hanno ritrovato unione e complicità, soprattutto in questo momento difficile per Eva, reduce da un grave incidente stradale e ricoverata in ospedale. Tuttavia, nonostante gli acciacchi l’ex pornostar trova la forza di lanciare strali dal suo telefono e difendere la figlia, che segue quotidianamente all’isola dei famosi.

La Henger ha invitato tutti a votare tramite televoto per salvare la figlia, che è in nomination con Nicolas Vaporidis. E in una storia su Instagram l’ungherese lancia addirittura accuse di bullismo nei confronti della figlia. “Vota Mercedesz, vota contro il bullismo”, ha scritto Eva. Però l’accusa è durata pochi minuti, perché la storia risulta cancellata e sostituita da un’altra con un messaggio più distensivo. “Votate per Memi”, che sarebbe il nomignolo della figlia.

Isola dei Famosi, volano accuse di bullismo: i commenti social fanno discutere

Ma da cosa scaturisce questa accusa di bullismo? Gli indizi sono di un commento di Eva a un post ufficiale del programma, nel quale si tratta di Edoardo Tavassi. Lui avrebbe notato un interesse di Mercedesz per l’ultimo arrivato, Luca Daffré. “Che cosa brutta il bullismo – ha scritto la Henger – ora Memi non può nemmeno parlare con nessuno. Ma cosa sta facendo di male?”, si è chiesta la showgirl. Un po’ poco per lanciare accuse di bullismo. In realtà Mercedesz è stata accusata di non essere sincera con Edoardo.

“Non ti lasciava un attimo appena entrata nel gioco. Secondo te è realistico che ci sia un interesse così importante da subito? Dai non farmi capire che gli hai dato picche perché le hai detto che hai dei dubbi. Vi stavate conoscendo da appena cinque giorni. Questa ti faceva le scenate di gelosia. E inoltre giudica i tuoi amici e si comporta come se fosse sposata con te da 8 anni. A me non sembra per niente normale”, ha commentato.