Mercedesz Henger, vecchi dissapori tornano a galla: l’ex non perdona

Mercedesz Henger deve fare i conti con i suoi fantasmi del passato. L’ex fidanzato Lucas Peracchi non ci è affatto andato giù leggero.

Mercedesz Henger è al centro della cronaca rosa per aver scelto di partecipare, per la seconda volta, all’Isola dei Famosi. Non appena atterrata in Honduras, la figlia di Eva Henger ha ammesso di avere un certo interesse nei confronti di Edoardo Tavassi ma quest’ultimo ha iniziato a dubitare della sua sincerità in quanto si comporterebbe quasi come una moglie nei suoi confronti nonostante si conoscano da pochi giorni.

Senza dimenticare che l’arrivo di Luca Daffrè ha catturato il suo interesse e secondo molti dei suoi compagni di viaggio fisicamente è molto simile al suo ex fidanzato Lucas Peracchi. Quest’ultimo, intervistato ai microfoni di Nuovo Tv, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua relazione rivelando di essere contento di non avere più a che fare con la famiglia di lei.

Lucas Peracchi rompe il silenzio su Mercedesz Henger dopo la rottura

Lucas Peracchi, durante il corso dell’intervista, ha rivelato che è impossibile avere un rapporto con la sua ex fidanzata Mercedesz Henger, che ha già voltato pagina all’Isola dei Famosi dopo la diretta con Ilary Blasi, e che è contento di non avere più rapporti con la sua famiglia in quanto gli avrebbe causato non pochi problemi durante il corso degli anni passati insieme.

“Spezzato le catene con la famiglia Henger“ ha esordito senza troppi giri di parole per poi parlare anche della sua ex fidanzata, rivelando in che rapporti sono oggi. “Con Mercedesz è impossibile avere un rapporto” ha poi concluso.

Gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene che Eva Henger lo aveva accusato di essere violento nei confronti di Mercedesz. Accuse molto pesanti, ma che la figlia aveva sempre smentito affermando di non aver mai ricevuto violenza da parte di lui.

Da quel momento senza alcun dubbio qualcosa si è rotto tra i due. Tant’è che lei non ha parlato per molto tempo con la sua famiglia, ma si è riavvicinata durante il corso di queste settimane dopo che Eva Henger è stata vittima di un terribile incidente.