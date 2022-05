Isola dei Famosi daytime 17/05/22: Mercedesz volta pagina e punta su di Lui!

All’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger ha deciso di voltare pagina con Edoardo Tavassi ed ora ha puntato tutto su di lui, il nuovo arrivato.

L’Isola dei Famosi ritorna sul piccolo schermo degli italiani attraverso il nuovo appuntamento del suo daytime quotidiano. L’appuntamento di oggi, 17 maggio 2022, arriva subito dopo la diretta di ieri sera con Ilary Blasi. Una diretta ricca di colpi di scena in quanto non solo abbiamo assistito all’eliminazione, definitiva, di Clemente Russo ma anche all’ingresso di ben 4 nuovi concorrenti.

Alcuni rapporti si sono consolidati, mentre altri sembrerebbero essere destinati a naufragare come quello che ha visto protagonisti, seppur per poco, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Lui non si fida proprio di lei e lei è finita al televoto con il migliore amico del suo lui, ovvero Nicolas Vaporidis. Chi dei due riuscirà ad avere la meglio? Nell’attesa di scoprirlo vediamo però che cosa è successo nel daytime dell’Isola dei Famosi oggi.

Mercedesz Henger dimentica Edoardo Tavssi e punta il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio caos in diretta tra i concorrenti, parte subito con il botto mostrandoci Mercedesz Henger più determinata che mai a voltare pagina dopo la delusione ricevuta da Edoardo Tavssi.

La figlia di Eva Henger dopo aver avuto non poche incomprensioni con Edoardo, che ha iniziato a sospettare della sua sincerità, ha focalizzato le sue attenzioni sul nuovo arrivato Luca Daffrè e l’avvicinamento tra i due non è di certo sfuggito agli altri naufraghi che hanno prontamente commentato il tutto.

“Lui somiglia tantissimo al suo ex fidanzato“ ha notato Guendalina Tavassi, mentre suo fratello Edoardo non ha potuto fare a meno di notare come un’ora prima lei fosse delusa ed amareggiata per come stessero procedendo le cose tra loro mentre ora appare più interessata che mai a conoscere il nuovo arrivato.

Mercedesz Henger ha voltato pagina all’Isola dei Famosi e non sembrerebbe essere l’unica. Anche Estefania ha archiviato il capitolo con Roger per dedicarsi all’altro naufrago che è venuto in Honduras in compagnia di Daffrè. Insomma le carte si sono di nuovo mescolate in Playa.