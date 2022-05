Lulù Selassiè dopo l’addio a Manuel Bortuzzo: salta fuori tutto

Lulù Selassiè, come sta davvero dopo l’addio a Manuel Bortuzzo? Dietro il sorriso, si nasconderebbe altro, salta fuori tutto solo ora.

Come sta realmente Lulù Selassiè dopo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo? La principessa etiope sta andando avanti grazie all’amore della sua famiglia e dei fan che, ogni giorno, la inondano d’affetto con messaggi e regali. Dopo un silenzio assordante che l’ha tenuta lontana dai social, Lulù sta lentamente riprendendo in mano la propria vita dopo sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip e gli ultimi sessanta giorni in cui è passata dal vivere una storia d’amore da favola alla rottura definitiva.

Tuttavia, dietro il sorriso che Lulù sfoggia nelle storie che pubblica su Instagram o quello che ha regalato ai fan che hanno partecipato alla sua prima serata sabato 14 maggio, ci sarebbe altro. A svelare come sta realmente è un’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 che ha sempre creduto nell’amore di Manuel e Lulù e che dopo la rottura ha sentito Lulù.

Lulù Selassiè, la verità dietro il sorriso: Nathaly Caldonazzo svela tutto su Manuel Bortuzzo

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Nathaly Caldonazzo aveva instaurato un bel rapporto con Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo prima di allontanarsi dalla principessa in seguito alla discussione con Jessica Selassiè. Nathaly, vivendo accanto a Lulù e Manuel, non ha mai avuto dubbi sull’amore tra il nuotatore e la principessa che è finita per scelta di Manuel. Lulù, ai microfoni di Verissimo, ha confermato di essere ancora innamorata lanciando un messaggio all’ex fidanzato a cui augura di essere felice e di realizzare tutti i suoi sogni anche senza di lei.

Lulù, inoltre, a Silvia Toffanin, ha dichiarato di pensare continuamente a Manuel e di distrarsi concentrandosi sul lavoro e sulla propria famiglia. Per la principessa, dunque, non è un momento facile come aveva già dichiarato Clarissa che, a Manuel, ha lanciato un dolce messaggio. A confermare tutto è stata proprio Nathaly Caldonazzo che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli, ha confessato di aver sentito Lulù ribadendo il momento davvero difficile che sta affrontando la principessa.

“Vivendo dentro la Casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo. Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme”, ha detto la Caldonazzo.