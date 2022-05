Federica Calemme confessa tutto dopo il Grande Fratello Vip e spiazza i fan: è accaduto davvero in soli cinque giorni.

Bellissima, riservata e molto impegnata con il lavoro, Federica Calemme, tra un impegno e l’altro, riesce a condividere alcuni momenti della sua vita sui social raccontando ai fan cosa accade nella sua vita. Dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Federica è tornata alla sua vita di cui, oggi, fa parte Gianmaria Antinolfi. Dopo essersi incontrati nella casa di Cinecittà, essersi piaciuti e aver cominciato una conoscenza, Federica e Gianmaria si sono innamorati nella vita di tutti i giorni.

Oggi, la coppia, vive una storia a distanza (lui vive a Milano per lavoro mentre Federica vive ancora a Napoli ndr) vedendosi tutte le volte che ne hanno la possibilità. Federica, inoltre, sta dedicando molto tempo a se stessa e, nelle scorse ore, con un messaggio pubblicato su Instagram, ha svelato di essere riuscita a raggiungere un importante obiettivo in soli cinque giorni.

Federica Calemme, che traguardo: la confessione della fidanzata di Gianmaria Antinolfi

Federica Calemme è una bellezza davvero mozzafiato. Pelle ambrata, occhi e capelli scuri e curve da capogiro hanno fatto perdere la testa a Gianmaria Antinolfi che si è innamorato perdutamente di lei. Federica, tuttavia, ha deciso di cominciare un percorso per rimodellare il proprio corpo. Nessun intervento di chirurgia estetica e nessun segreto particolare per l’ex vippona che ha scelto semplicemente un regime alimentare sano ed equilibrato.

Seguita da una dottoressa esperta di nutrizione, Federica ha cominciato il proprio percorso da pochi giorni, ma è già riuscita a raggiungere i primi risultati.

Come fa sapere Federica attraverso una storia di Instagram, seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata che le permette anche di mangiare a volontà, in soli cinque giorni, ha perso tre chili. Un risultato ottimo che rende molto soddisfatta la Calemme che si allena anche regolarmente come mostra sui social.

Per la Calemme, dunque, è un momento magico sia professionalmente che sentimentalmente. Nella casa del Grande Fratello Vip, inoltre, non ha trovato solo l’amore, ma anche l’amicizia. Federica aveva legato in modo particolare con Lulù e Jessica e, fuori dalla casa con Clarissa. Le Selassiè sono le tre ex vippone con cui continua ad avere un rapporto e, nonostante un’incomprensione con Clarissa che, a Casa Chi ha spiegato di non aver condiviso un’opinione di Federica sulla fine della storia tra Manuel e Lulù, tutto è stato chiarito.