Alex, altro che vittoria ad Amici 21: la proposta che fa impazzire tutti

La proposta che fa impazzire tutti: per Alex, altro che vittoria ad Amici 21

La finale di Amici 21 è andata in onda questa domenica. Gli ascolti sono stati altissimi e gli allievi perfetti.

Al primo posto troviamo il cantante Luigi seguito poi da Michele Esposito, Serena Carella, Alex, Sissi e Albe.

Il montepremi di 150mila euro l’ha guadagnato solo il vincitore, ma per ognuno dei finalisti è arrivata una dolce ricompensa.

Per Alex, soprattutto, spunta una proposta shock. I fan impazziscono, ma scopriamo insieme cosa è accaduto

La proposta shock per Alex, dopo Amici 21: Ermal Meta vuole proprio lui

Alex è il cantante, nonché ex allievo di Lorella Cuccarini a Amici 21. Non è riuscito ad arrivare al primo posto, ma arriva una proposta spizzante.

Durante la finale del talent show, era presente in studio Ermal Meta. Da subito il cantante ha espresso una preferenza proprio per Alex elogiandolo più volte in diretta.

Mentre la reazione di Carola Puddu fa impazzire i fan di Luigi, Ermal Meta riceve un invito che accetta. Un utente di Twitter fa una proposta al cantante e scrive: “Fagli aprire i tuoi concerti“.

Ermal non se lo fa ripetere due volte, valuta le potenzialità di Alex e risponde: “Perché no! Anzi! Sì!“.

L’allievo di Lorella Cuccarini ha già vinto il Premio Oreo da 20mila euro e ora anche questa magnifica proposta. Un anno ricco di successi per Alex che se li è meritati tutti.

Arriva l’addio ad Amici 21 proprio da Lui, mentre il finalista rilascia un’intervista per Witty rispetto alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

“Sono contentissimo anche di essere arrivato fino a qua e non mi aspettavo che le persone attorno a me potessero cercare di capirmi fino in fondo. Non mi aspettavo tutto questo” commenta il ragazzo emozionato e continua: “A livello artistico sono cresciuto molto, perché nessun posto meglio di Amici penso ti possa insegnare a stare sul palco, a non lasciarti mangiare sempre – anche se a volte è capitato, perché sbaglio spesso soprattutto con l’emozione perché la tengo dentro e poi la lascio troppo andare – però sono contento“.

Che dire, Alex è sicuramente ancora più contento dopo questa proposta da parte di Ermal Meta. Ha già acquistato molta notorietà partecipando ad Amici 21, ma aprire un concerto di un personaggio di questo calibro è un sogno che diventa realtà