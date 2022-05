Isabella Ricci: dopo il ritorno a Uomini e Donne, il messaggio che spiazza

Le parole d’amore di Isabella Ricci sono quelle che più fanno sognare, e non ci sono dubbi sul suo ritorno di cui parleremo oggi. Novità, chiacchiere e gossip sono al centro di una rivelazione sconvolgente.

Che Uomini e Donne con i suoi protagonisti spiazzi i telespettatori è risaputo, ma questa volta si sono proprio superati. Isabella Ricci, la rinomata dama raffinata, ha compiuto un percorso che ha appassionato il pubblico, specialmente per la crescita personale e relazione vissuta, ma non solo. Si tratta anche di un modo di fare che ha spiazzato tutti, soprattutto se posto in relazione ad una rivale come Gemma Galgani.

Ebbene sì, il fatto che Isabella Ricci abbia fatto irruzione su Canale 5 nei pomeriggi di Uomini e Donne, non è poco. Perché fin dal suo ingresso ha incantato il pubblico con il suo charm e la sua eleganza, rispetto ad un’altra dama come Gemma, la quale ha un modo di fare molto più spontaneo.

Così, saltano fuori paragoni, battibecchi e cuori infranti. Insomma, tutto quello che da sempre riguarda il forma più amato e che ha a che fare con i sentimenti. Anche quest’anno Maria De Filippi ha lasciato il segno, dimostrazione di ciò è proprio la confessione della donna ai fan.

Isabella Ricci: tutta la verità del messaggio sul web

Come di norma, non mancano gli sconvolgimenti sul set di Uomini e Donne. Lo smascheramento con tanto di prove nei confronti di Tina è già stato un grande colpo di scena, ma le novità non terminano qui. Isabella Ricci è la donna protagonista della news del giorno, e noi insieme a lei non possiamo che lasciarci incantare da quanto raccontato, perché è la dimostrazione che tutto è possibile, solo se ci si crede.

Credere fino in fondo nei sogni e nell’amore non è mai sprecato, e la dimostrazione di ciò avviene proprio dalla storia di questi due. Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono i protagonisti della scena sul set del dating show più amato.

Non sono qui per raccontare degli ultimi viaggi fatti, poiché sono state proprio le loro avventure in giro per il mondo a far appassionare, ma c’è dell’altro. L’annuncio viene fatto nella pagina Instagram ufficiale della dama, ecco le sue parole:

“Siamo tornati qui, dove tutto è iniziato, per annunciarvi un evento davvero speciale per noi. Il 28 maggio 2022 ci sposeremo. Siamo felicissimi ed emozionati!

Ci tengo a ringraziare ancora una volta Maria De Filippi e tutta la redazione per averci invitato e aver condiviso con noi questo momento così importante.”

Già il racconto da sogno della loro luna di miele aveva spiazzato, ma questa news contribuisce ad ingigantire lo stupore!

Come un ciclo che si completa, aggiornano i fan del loro matrimonio! Non mancano neanche i ringraziamenti alla madrina di Canale 5, Maria, la fautrice della loro unione. Insomma, bene quel che finisce bene, e soprattutto non bisogna mai smettere di credere nell’amore, quello vero prima o poi arriva.