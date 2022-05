Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sconvolgono tutti ad Ibiza

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. Entrambi ex volti di Uomini e Donne, i due ormai ex gieffini si sono piaciuti dal primo istante e, nonostante qualche litigio, si sono fidanzati nella Casa più spiata d’Italia.

Tornati alla realtà, i due convivono tra Milano e Roma e sono sempre più innamorati. Sophie ha presentato il fidanzato alla sua famiglia che lo ha accolto a braccia aperte, mentre l’ex tronista ha conquistato Nicolò, il figlio del bel Basciano.

Tutto va a gonfie vele tra di loro, ma adesso sconvolgono i fan della coppia ad Ibiza. Vediamo insieme cosa sta accadendo

Ormai sono passati mesi dal loro primo bacio. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non avranno vinto il Grande Fratello Vip, ma hanno trovato l’amore.

Entrambi vogliono una storia seria e pensano di aver trovato la propria metà della mela. Ancora non ci stanno pensando, ma sicuramente vorranno costruire una famiglia insieme. Innamorati e felici, dopo le prove di famiglia, volano ad Ibiza, ma non sono da soli.

In loro compagnia troviamo anche altri due ex gieffini. Si tratta dell’influencer Soleil Sorge e il personal trainer Gianluca Costantino (che ci sia una certa affinità tra i due?).

I quattro ragazzi si trovano su un bellissimo yacht e mostrano quello che fanno sui loro profili Instagram.

Sophie pubblica delle foto romanticissime con Alessandro. Si baciano, si coccolano con i capelli bagnati e salati sotto un sole caldo. Una boccata d’aria lontana dalla frenetica Milano.

In quel di Formentera, le temperature sono calde e con la bandana che ormai la contraddistingue, Sophie festeggia per le prime vacanze con il suo neo fidanzato.

Migliaia di commenti accompagnano le foto della coppia. C’è chi li trova splendidi, chi li invidia per il bel posto in cui sono e chi scrive: “L’amore, quello che ti fa brillare gli occhi, quello che ti fa avere sempre il sorriso… L’amicizia, quella che ti fa ridere, quella che ti fa gioire… quando ne hai una è una bella cosa… quando le hai tutte e due è una cosa stupenda!“.

E' tutto perfetto ad Ibiza. Dopo una pennichella a casa, i quattro ex concorrenti del GF Vip si regalano una buonissima cena e qualche ballo in pista.

Sophie e Alessandro Basciano non sembrano minimamente in crisi. Sono felici, spensierati e volano ad Ibiza per godersi qualche giorno di vacanza. Quanta invidia per questa bellissima coppia