Test logica e ragionamento: quanti animali ci sono nel recinto?

Oggi dovrai affrontare un test molto complicato, ambientato in una fattoria didattica. Quanti sono gli struzzi nel recinto?

Una fattoria didattica accoglie una scolaresca. In questa fattoria ci sono stalle e recinti di dimensioni diverse, in base agli animali presenti in questi spazi. Gli alunni della scolaresca iniziano il loro giro e si imbattono in un recinto nel quale ci sono struzzi e lama. Gli animali vivono pacificamente, sono molto tranquilli ma si muovono molto. Gli alunni provano a contarli ma gli animali, muovendosi, gli impediscono di portare a termine il gioco.

Il proprietario della fattoria decide di intervenire per aiutare i ragazzi e gli fornisce un indizio: “In questo recinto ci sono 15 teste e 38 zampe”. I ragazzi iniziano a valutare tutte le ipotesi finché Marco non afferma di aver trovato la risposta. Quanti struzzi ci sono nel recinto? Quale ragionamento ha fatto lo studente per arrivare alla risposta esatta? Valuta con calma e prova a dare una risposta entro sessanta secondi. Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Affinché il test sia valido, è necessario dare una risposta entro sessanta secondi. Dare una tempistica limitata significa valutare quanto tu sia abile a fornire una risposta quando sei messo sotto pressione. Il test non ha alcuna validità scientifica ma è comunque un esercizio divertente per tenere in allenamento il tuo cervello. Un test del genere può stimolarti e ti permetterà di avere dei benefici anche nella vita di tutti i giorni.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: partiamo dai due dati in nostro possesso. Sappiamo che in questo recinto ci sono due tipi di animali, struzzi e lama, e che il totale delle teste ammonta a 15 unità, mentre le zampe sono 38. Lo struzzo ha due zampe, mentre il lama ne ha quattro. Per ottenere un risultato bisogna partire da un possibile numero di struzzi e moltiplicare per due.

Se gli struzzi sono 11, il numero di zampe totali sarà 22. Di conseguenza, le zampe dei lama saranno 16. Dividendo questo numero per 4, otterremo anche il numero dei lama: quattro. Una volta effettuati questi calcoli avremo la nostra risposta. Gli struzzi sono 11 ed i lama sono 4. L’operazione matematica da effettuare per ottenere la soluzione è la seguente: 22 + 16 = 38 zampe totali.