Uomini e Donne puntata 17/05/22: Tina smascherata dalla redazione che mostra le prove

A Uomini e Donne Tina Cipollari è stata smascherata dalla redazione che ha mostrato in onda le prove contro il suo pensiero: questa volta l’opinionista ha preso una cantonata.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per un nuovo appuntamento in compagnia delle dame e cavalieri di canale 5. Anche questa volta al centro dello studio abbiamo ritrovato il nuovo protagonista Fabio Nova, che non ha avuto il migliore degli esordi all’interno del programma in quanto si è presentato come un noto fotografo di moda ed ha stroncato le caratteristiche fisiche di Tina Cipollari dopo che lei ha stroncato per un suo scivolone nei confronti di un’ex fidanzata.

Oggi la discussione tra i due è continuata in quanto la padrona di casa ha chiesto un suo parere sul look della sua irriverente opinionista e lei lo ha accusato di non essere un fotografo famoso ma uno dei tanti che ci prova. La redazione però ha portato in studio le prove che testimoniano che quanto raccontando da lui in studio è tutto vero.

Tina Cipollari è stata smascherata a Uomini e Donne a sostegno della tesi del nuovo cavaliere di canale 5.

La redazione smaschera Tina a Uomini e Donne: Fabio Nova non ha mentito

Tina Cipollari ha continuato a sostenere che il nuovo cavaliere di Uomini e Donne, tra l’altro non si fa che parlare delle foto sconvolgenti dell’ex protagonista dello show al suo addio al nubilato, sia soltanto uno dei tanti fotografi in circolazione mentre lui ha ammesso di aver lavorato con grandi stelle del mondo dello spettacolo: da Alba Parietti a Naomi Champbell.

Lei ha continuato a negare, ma la redazione ha fatto qualche ricerca sul web ed in studio ha mostrato alla Cipollari che quanto dichiarato in studio corrisponde alla realtà dei fatti e che lui non ha assolutamente mistificato la realtà ma ha raccontato le cose come stanno senza condirla con troppi fronzoli.

Fabio Nova di Uomini e Donne è realmente un fotografo famoso in tutto il mondo e che ha lavorato per campagne internazionali. Un altro tassello del mondo della moda che si aggiunge al programma dopo l’arrivato di Catia Franchi.