Clarissa Selassiè parla della fine della storia d’amore tra Manuel e Lulù e lancia un dolcissimo messaggio a Bortuzzo.

Clarissa Selassiè lancia un dolce messaggio a Manuel Bortuzzo con cui ha sempre avuto un rapporto speciale. La fine della storia d’amore tra il nuotatore e la sorella Lulù non ha cancellato il bene che Clarissa ha provato e continua a provare per Manuel con cui, anche durante la permanenza di Lulù nella casa, ha avuto un rapporto fraterno.

Durante i cinquanta giorni in cui Manuel e Lulù sono rimasti lontani, Clarissa ha trascorso tantissimo tempo con Bortuzzo che aveva legato molto anche con la famiglia dell’ex fidanzata. Concluso il reality, la storia d’amore tra Bortuzzo e Lucrezia Selassiè è naufragata dopo poco più di un mese ed oggi, Clarissa lancia un messaggio al nuotatore.

Clarissa Selassiè e il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù: ecco cosa sta accadendo

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, il format social del magazine diretto da Alfonso Signorini e condotto da Rosalinda Cannavò, Clarissa Selassiè ha commentato la rottura tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo. Clarissa non ha aggiunto particolari ai motivi che hanno portato alla fine della storia limitandosi a svelare come i due, dopo essersi detti addio al telefono, non abbiano ancora avuto l’occasione di vedersi per un confronto dal vivo.

La più piccola delle sorelle Selassiè che aveva parlato del momento difficile che sta attraversando Lulù, a Casa Chi ha svelato di provare un forte affetto per il nuotatore svelando se ci siano possibilità di un clamoroso ritorno di fiamma.

“Se è finita davvero tra Lulù e Manuel? Io a lui vorrò per sempre bene e il rispetto che ho non andrà mai via e sono super affezionata a lui perché era come un fratello. Spero che, se non tornano insieme, che comunque si possano parlare perché loro si sono lasciati tramite telefono e non si sono mai confrontati dal vivo“, ha detto Clarissa.

“Spero che possano confrontarsi perché se lo meritano… specie dopo un amore così forte. E’ impossibile non parlarsi più, almeno secondo me. Non so se possono tornare insieme…”, ha aggiunto Clarissa che, in ogni caso, si augura di poter avere in futuro un rapporto normale con Manuel così come lo augura alla sorella Lulù in nome di quell’amore che li ha uniti per sette mesi. Bortuzzo risponderà alle parole della più piccola delle sorelle Selassiè?