Roberto Valbuzzi: l’annuncio che tutti aspettavano è finalmente arrivato

Roberto Valbuzzi ha finalmente annunciato la notizia che i suoi fedeli sostenitori aspettavano da mesi: il momento è arrivato!

Roberto Valbuzzi è uno degli chef più famosi del piccolo schermo degli italiani che è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare grazie al ruolo di giudice nella trasmissione di successo di Real Time, Cortesie per gli ospiti.

La sua presenza all’interno del programma si è rivelata essere un vero e proprio successo in quanto la rete è riuscita a collezionare veri e propri ascolti record. Tant’è che ha deciso di affidargli anche uno spin off che vede i concorrenti sfidarsi non nelle proprie case ma nei ristoranti, habitat naturale dello chef.

Per questo motivo vanta un numeroso seguito e gli utenti della rete lo hanno eletto come proprio beniamino e ogni cosa che fa non passa dicerto inosservata. Nelle scorse ore Roberto Valbuzzi ha stupito tutti i suoi fan, facendo l’annuncio che da mesi ormai aspettavano di leggere.

Roberto Valbuzzi fa l’annuncio tanto atteso che scalda il cuore dei fan

Roberto Valbuzzi nelle scorse ore, attraverso i suoi canali social, ha annunciato di essere diventato papà per la seconda volta. Il giudice di Cortesie per gli ospiti non aveva mai nascosto che sua moglie, Eleonora Laurito, fosse in dolce attesa ma non si era mai sbilanciato in merito al periodo in cui il piccolo sarebbe venuto alla luce. Anche se era ormai chiaro che mancava sempre meno al lieto evento.

L’annuncio sui social ha scaldato il cuore dei suoi fedeli sostenitori che non vedevano l’ora di poter conoscere il piccolo casa che andrà a far compagnia alla primogenita, che oggi è diventata una sorella maggiore: “Ciao bello..💙” ha esordito Roberto sul suo profilo Instagram, mostrando un inedito scatto che lo mostra al fianco di sua moglie e del nuovo arrivato che sconvolgerà ancora una volta, anche se in positivo, le loro vite. “Benvenuto Elan, Gabriele Valbuzzi“ ha poi aggiunto, rivelando anche il nome che hanno scelto di dare all’ometto di casa.

Roberto Valbuzzi è diventato papà per la seconda volta e sembrerebbe non essere l’unico. Si mormora, infatti, che anche una famosa coppia vip vorrebbe un altro figlio prima di convolare nozze. Che sia anche per loro, come per lo chef, la volta giusta?