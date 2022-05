I fan di Amici 21 sono spiazzatissimi: esce la bomba su Alex e Luigi prima della finalissima

La finale di Amici di Maria De Filippi è alle porte. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore ufficiale di questa edizione del talent show.

Ad arrivare alla puntata finale sono in sei, nonostante si vociferasse che ne sarebbero arrivati solo cinque.

I finalisti sono per la categoria dei cantanti: Luigi Strangis, Alex, Sissi e Albe, mentre per quanto riguarda i ballerini troviamo Serena Carella e Michele Esposito.

Meno di 24 ore e scopriremo chi si porterà a casa il montepremi di 150mila euro in gettoni. Ma ecco svelata la bomba sui due cantanti Alex e Luigi.

Gli allievi della scuola di Amici 21 stanno perfezionando gli ultimi dettagli prima della finalissima. Il sogno è vicino, ma bisogna rimanere concentrati per raggiungere il montepremi.

Mentre Albe si scatena con Maria De Filippi ad un passo dalla finale, arriva la notizia bomba per i due cantanti Alex e Luigi. Una indiscrezione che lascia i fan del programma spiazzatissimi.

Due cantautori delle scorse edizioni hanno aperto la loro casa discografica. Si tratta di Giordana Angi e Mattia Briga. La loro etichetta si chiama 21CO ed è totalmente indipendente. Indovina chi farà parte di questa casa discografica?

Esatto, proprio Alex e Luigi!

A fare parte di questa etichetta troviamo anche Emanuela Sempio, autrice del Fascino, e il figlio di Maria De Filippi, Gabriele.

E’ una bellissima notizia e un ottimo trampolino di lancio per i due finalisti di Amici 21.

Da quanto rivela Isa e Chia, l’EP di Luigi uscirà il 3 giugno, mentre per quanto riguarda Alex dovremmo attendere il 10 giugno.

Un allievo rivela tutta la verità ad un passo dalla finale, mentre per gli altri cantanti non è arrivata la medesima bella notizia.

Per quanto riguarda Albe, lui ha firmato con un’altra etichetta importante: la Warner Music Italia. Sissi, invece, entrerà a far parte della Sugar Musica.

Albe farà uscire il suo EP il 17 giugno e Sissi dovrà attendere pochi giorni. Infatti, il suo EP uscirà il 27 maggio.

Anche se non dovessero vincere Amici, tutti i cantanti hanno già avuto la fortuna di firmare con delle etichette rinomate. Per Alex e Luigi arriva la notizia bomba che li lascia scioccati. Non vedono l’ora che escano i loro primi EP