E’ stato il vincitore più discusso del Grande Fratello: il messaggio dopo anni

È stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello in versione “classic”. Ha stravinto la 10 decima edizione nel 2009. Cosa fa oggi

Quando il Grande Fratello non era “vip” presentava personaggi totalmente sconosciuti, che attraverso il reality di Canale 5 cercavano la strada del successo. Tantissime sono state le edizioni cosiddette “nip”, ossia senza personaggi noti. Una di quelle che sono rimaste meglio nella memoria è la 2009, ossia la decima. Tra i partecipanti c’era un curioso personaggio che arrivata dal Veneto. Occhi celesti, capelli lunghi neri e uno stile un po’ da metallaro. Faceva il salumiere e si chiamava Mauro Marin.

Un po’ ruspante nei modi, ma si fece apprezzare sin da subito. Non entrò subito, ma dovette aspettare otto giorni prima di accedere alla casa. Ma una volta dentro non ci uscì più, se non da vincitore. Divenne, infatti, il trionfatore indiscusso del reality, facendosi ricordare per molti anni. Ha tentato poi di approdare nel mondo dello spettacolo e della musica, ma senza riuscirci. E’ stato visto qualche volta negli studi televisivi come opinionista, ma di fatto quasi subito è tornato a fare il salumiere.

L’ex trionfatore del Grande Fratello racconta la sua vita attuale

Ha fatto i conti con alcuni problemi psicologici piuttosto seri, e nella sua ultima apparizione televisiva (nel 2019) raccontò a Barbara d’Urso i suoi problemi familiari. Adesso Marin si è fatto risentire sulle pagine della rivista “Mio“. Oggi ha 42 anni e prosegue la sua attività di famiglia. Conduce un programma televisivo con Gigi Arca su Italia 121. Ha un rapporto difficile con la sua ex Jessica, dalla quale ha avuto un figlio, Brando. Il piccolo vive con la madre e i nonni materni a Sulmona, mentre Marin è a Castelfranco Veneto. Padre e figlio si vedono poco, quando possono. Ma si sentono spesso.

Marina ha anche una nuova compagna, di cui non ha voluto svelare l’identità. All’epoca del GF Mauro ebbe una relazione con Veronica Ciardi. “Si è sposata e ha avuto due figli, le ho datto gli auguri. Ma è finita qua”. La Ciardi ha sposato il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, la coppia ha avuto due figlie: Deva e Lena. Veronica, in ogni caso, ha lasciato il mondo dello spettacolo.