Matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini: la coppia si è sposata in chiesa ad un anno dal rito civile. Gaffe di Manuel Bortuzzo e del padre.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, ad un anno dal rito civile, si sono sposati oggi, sabato 14 maggio, in chiesa. La coppia ha scelto come location il Lago di Como invitando parenti e amici che hanno partecipato alla loro festa d’amore. Tra gli invitati, non solo le rispettive famiglie degli sposi, ma anche tanti amici. Se Giorgia ha avuto accanto l’ex velina Elena Barolo che è una delle sue migliori amiche, Magnini ha invitato anche alcuni rappresentanti del nuoto.

Tra gli invitati al matrimonio Palmas-Magnini c’è anche Manuel Bortuzzo che è stato accompagnato dal padre Franco. Entrambi hanno fatto una gaffe come ha svelato Amedeo Venza su Instagram.

Matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini: salta l’esclusiva?

Dopo essersi sposati lo scorso anno con rito civile a Milano, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di sposarsi anche in chiesa. Il grande giorno è arrivato un anno dopo il rito civile. Oggi, infatti, la coppia si è sposata in chiesa sul Lago di Como. Secondo quanto fa sapere il blogger Amedeo Venza, la coppia aveva ceduto l’esclusiva al settimanale Chi, ma qualche invitato ha pubblicato comunque alcune foto della cerimonia.

Il primo a condividere tra le storie del proprio profilo Instagram alcune foto scattate all’interno della chiesa immortalando sia gli sposi, ma anche gli invitati è stato Franco Bortuzzo, il padre di Manuel Bortuzzo.

Se Franco Bortuzzo ha pubblicato una foto della chiesa, Manuel ha pubblicato una foto di Giorgia Palmas e Filippo Magnini nel luogo della cerimonia insieme alla loro bambina Mia. Tuttavia, Manuel e il padre Franco non sono stati gli unici a pubblicare foto del matrimonio. Anche Elena Barolo, amica di Giorgia e che è stata la sua testimone, ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram mostrando alcuni dettagli della location e svelando alcuni degli invitati al matrimonio come Melissa Satta e Juliana Moreira.

L’esclusiva a Chi, come ha svelato Amedeo Venza, c’è davvero? Riguarderà solo una parte della cerimonia? Sicuramente, nelle prossime ore si saprà qualcosa in più rispetto alla segnalazione di Amedeo Venza. Quel che è certo è che Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno coronato oggi il sogno di sposarsi in chiesa e noi auguriamo alla coppia ogni felicità.