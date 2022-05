Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, prima della rottura, c’erano davvero dei problemi? Spunta il retroscena choc svelato da chi li conosce bene.

Continua a far rumore la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La notizia della rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno non solo sui fan della coppia che, in sette mesi, avevano sognato con loro sperando in un futuro radioso, ma anche sugli amici che hanno visto da vicino la nascita di un amore che sembrava davvero da favola.

Dopo aver urlato il proprio amore per Lulù in tutte le interviste rilasciate dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Manuel, lo scorso 24 aprile, con un comunicato, ha annunciato la scelta di lasciare la Selassiè. Oggi, a distanza di quasi un mese da quell’annuncio, spunta un retroscena sull’ormai ex coppia.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: tanti problemi prima dell’addio? Gli amici svelano tutto

Cos’è accaduto davvero tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè nelle settimane dopo l’uscita della principessa dalla casa del Grande Fratello Vip? Nell’intervista rilasciata a Verissimo, Manuel ha raccontato di aver avuto dei problemi con Lulù durante la convivenza e di aver provato a farle capire che le cose non andavano fino alla scelta di lasciarla con un comunicato per metterla di fronte alla realtà. Intervista che è stata smontata punto per punto dai fan e a cui ha risposto Lulù.

Sempre nel salotto di Verissimo, la Selassiè ha spiegato di non aver mai litigato seriamente con Manuel con cui, due giorni prima della rottura, aveva festeggiato in albergo un giorno per loro importante. La Selassiè, inoltre, ha spiegato di essere partita per Milano, di aver discusso al telefono con il nuotatore, ma che non avrebbe mai immaginato che in seguito a quella discussione non lo avrebbe mai più visto.

A distanza di giorni, oggi, a svelare nuovi dettagli sul rapporto tra Manuel e Lulù sono Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, amici di entrambi e che, dopo aver visto l’amore nella casa del Grande Fratello Vip, li hanno frequentati anche fuori dal bunker di Cinecittà.

“L’ultima volta che li ho visti sinceramente ho notato che Lulù era molto stanca e stressata. Eravamo a cena, ma non ci immaginavamo una cosa del genere perché comunque stavano insieme. Parliamo di circa 4 giorni che uscisse la notizia. Io ho sentito Manu per il suo compleanno e mi ha detto che me ne avrebbe parlato meglio di persona”, ha raccontato Basciano in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Fanpage.

“Non credo che sia successo qualcosa in particolare. Per quanto riguarda Lulù che è una mia amica e la conosco, penso sia stata anche l’euforia di trovarsi in un mondo che non era il suo” – sono state invece le parole di Sophie Codegoni sempre ai microfoni di Fanpage. “C’era l’entusiasmo e la voglia di fare tante cose, dall’altra parte Manuel ha detto spesso che fuori dalla casa si sarebbe dovuto impegnare per tornare alla sua vita, per tornare a nuotare”, ha aggiunto.

Come ha raccontato Lulù, dunque, pochi giorni prima di lasciarsi, Manuel e Lulù hanno trascorso il tempo insieme.