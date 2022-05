L’Isola dei Famosi 2022 è un lazzaretto: anche lui finisce KO!

Un altro naufrago è KO: quest’Isola dei Famosi è un lazzaretto

Questa edizione dell’Isola dei Famosi sta portando a casa ascolti da urlo. Il cast è d’eccezione e le dinamiche e gli scontri non mancano, ma anche i feriti (purtroppo).

Le forze vengono meno a causa della fame e del caldo e molti concorrenti stanno accusando il colpo. L’habitat è difficile nonostante di primo acchito sia paradisiaco, ma nasconde tante insidie.

Già molti naufraghi si trovano in ospedale o infermeria e adesso anche Lui. E’ KO, ma scopriamo chi è l’ultimo caduto all’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis è KO: l’Isola dei Famosi 2022 è un lazzaretto

Nicolas Vaporidis è un attore romano che si trova adesso in Honduras come naufrago all’Isola dei Famosi. Nonostante all’inizio non fosse visto bene dal pubblico, adesso è uno dei concorrenti più amati.

Sarà per il fatto che è schietto, che ha gli occhi che parlano o per le sue decisioni da leader, Nicolas conquista consensi continui e non ne sbaglia una.

Mentre avviene il caos all’Isola dei Famosi a causa dei due nuovi ingressi, Mercedesz Henger prova ad affossare l’attore, ma lui riesce a cavarsela benissimo.

Edoardo Tavassi, che aveva una cotta per la naufraga, inizia a dubitare della veridicità della ragazza e si espone scegliendo Nicolas, suo amico dal primo giorno.

Ma adesso Vaporidis ha un’altra sfida da superare. E’ KO anche lui. Dopo il terribile incidente di Roger, portato via in elicottero, Nick che si trova in stampelle perché ha preso un corallo, nelle ultime giornate arriva il duro colpo anche per Nicolas.

E’ Ilary Blasi a rendersene conto durante le nomination di lunedì sera. L’attore ha il volto dolorante e la conduttrice chiede al suo inviato Alvin che cosa stesse succedendo.

“Prima di mandarti il primo naufrago in nomination, devo dirti che Nicolas si è fatto male” racconta l’inviato e spiega cosa è accaduto: “Camminando ha urtato una radice di una mangrovia nascosta nella sabbia. E’ entrata sotto l’unghia“.

Il naufrago ha un taglio che gli dà molto fastidio. Si spera che questa ferita non gli costerà cara anche perché Vaporidis ha una intera settimana per riprendersi dalle prossime sfide.

Ilary: “Nicolas mi raccomando riprenditi.. non ci mollare è…” Ilary sa già che se Nicolas molla per motivi di salute o perché si è fatto male.. può anche chiudere il programma. #isola pic.twitter.com/6MC6cxZzBO — Francesca 💋 (@sonoingenua_) May 17, 2022

Nicolas Vaporidis è KO all’Isola dei Famosi. Dopo la puntata, viene mandato in infermeria, ma non sappiamo ancora se stia bene o meno. Non ci resta che attendere il prossimo daytime per avere più informazioni