Luca Calvani ha vinto l’Isola dei Famosi: oggi la grande novità

Che la fortuna baci gli audaci è proprio vero, Luca Calvani è la dimostrazione di chi ha lavorato tanto per arrivare in cima. Una costellazione di successi coronata da una notizia clamorosa.

Luca Calvani non è il nome di un personaggio che fa gossip, ma la vera recitazione. Che si tratta di teatro, cinema o televisione, lui sa in che direzione vuole andare. Testimone di ciò gli innumerevoli successi. Ad oggi, ripercorriamo parte delle sue gesta, e non possiamo non condividere l’ultima novità che lo riguarda.

I personaggi del mondo dello spettacolo vivono di grande notorietà, ma per giungere a questo livello hanno dovuto fare molto. E’ il caso di Luca Calvani, conosciuto da molti per aver vinto nel 2006 la quarta edizione dell’Isola dei Famosi, ma questo è solo uno degli altri grandi passi compiuti.

Da sempre diviso tra Italia e States, ha studiato a Prato, sua città natale, per diventare perito tessile, per poi trasferirsi a New York dove lavora in un’azienda del settore. Nel frattempo studia lì recitazione, e fa lo stesso una volta tornato a casa.

Dal film di Giorgio Panariello Il momento giusto, a Carabinieri, poi Tutti pazzi per amore, e ancora Il commissario Manara, è comparso persino in un episodio di Sex and the City e nel film di Woody Allen To Rome with love!

Cosa combina oggi?

Luca Calvani: nuovo successo in arrivo

Il mondo dello spettacolo italiano è pieno di eccellenze. Questo perché si tratta di protagonisti che dedicano grande impegno nel loro lavoro, poiché è anche la loro più grande passione. Ecco che dopo anni anche Luca Calvani torna a far parlare di sé, e la ragione è davvero l'inizio di un altro successo.

L’attore cambia ruolo, approda su un canale di natura differente rispetto all’ultimo Tv8 quando partecipò al format Ogni Mattina. Adesso, avremo modo di vederlo nei panni di presentatore, in un format molto conosciuto e longevo.

Si tratta di Cortesie per gli ospiti! Dal 2022 sarà lui a condurlo, prendendo il posto di Diego Thomas e affiancando Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Quindi, la sua nuova tappa è proprio Real Time!

Chi l'avrebbe mai detto? Di recente le novità nel mondo della televisione sono diverse. Questo perché si tratta di un settore vario ed ampio, nel quale praticamente ne possono succedere di ogni.

Luca Calvani è ritornato alla ribalta, godendosi il successo ottenuto, frutto di duro lavoro e tanti sacrifici.