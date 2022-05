Nomi bomba per il Grande Fratello Vip: Signorini stavolta esagera!

Dagospia lancia una succosa notizia sulla nuova coppia di opinionisti del Grande Fratello Vip, che tonerà a settembre, in prima serata su Canale 5

Mesi di attesa per i fan del Grande Fratello… già si attende la prossima edizione del super reality di Canale 5. Per ora è possibile “consolarsi” con l‘Isola dei Famosi (che andrà avanti fino a giugno), ma è difficile non chiedersi quali saranno i protagonisti del GF Vip. La nuova stagione (la settima) non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma non ci sono dubbi. A settembre l’appuntamento con lo show di Alfonso Signorini tornerà puntuale. E girano tante voci e indiscrezioni sulle novità della nuova edizione.

Si parla addirittura di una vera e propria rivoluzione. Rimane ovviamente il conduttore, ma c’è la sensazione che l’intenzione sia di “alzare il livello” e di mettere ancora più qualità. Vale a dire volti ancora più famosi e personaggi carismatici. Dovrebbe cambiare qualcosa anche dal punto di vista degli opinionisti. In questo caso la notizia arriva da Dagospia, che lancia dei nomi importanti per il ruolo in studio dei commentatori. I nomi lanciati dal portale sono davvero grossi: Cristiano Malgioglio e Amanda Lear.

Grande Fratello Vip, settima edizione: pronti due opinionisti di grande livello

Questa la super coppia scelta da Alfonso Signorini per fare il botto. “Sarebbe una bomba”, commenta giustamente Dagospia. Cristiano Malgioglio è adorato dal pubblico e perfetto per il ruolo di commentatore. Amanda Lear è richiestissima, ma ha sempre rifiutato questi ruoli. Fu coinvolta per l’Isola dei Famosi (sempre per fare l’opinionista) ma si fece indietro perché l’impegno era trppo lungo. Avrà cambiato idea? Presto per aspettare conferme o smentite, magari potranno dire qualcosa i diretti interessati.

Ma se le premesse sono queste la prossima edizione del Grande Fratello Vip si preannuncia davvero incredibile e piena di sorprese. Nella scorsa edizione le due opinioniste erano Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe. L’addio della Bruganelli è stato annunciato da lei stessa, mentre per la Volpe sembrava scontata la conferma. Invece non dovrebbe essere così perché Alfonso Signorini avrebbe voglia di cambiare e rivoluzionare il programma.