Test: quale delle due auto arriverà per prima a casa?

Questo test di logica e ragionamento ti consentirà di tenere attivo il tuo cervello. Riesci a dare una risposta in meno di un minuto?

Due colleghi di lavoro, Mario e Marco, abitano nello stesso condominio. Pur essendo vicini di casa, non vanno molto d’accordo e, per questo motivo, ognuno si reca in ufficio con la propria auto. Entrambi devono percorrere una strada lunga 100 chilometri, sia all’andata che al ritorno. I due hanno abitudini molto simili e partono tutti i giorni insieme, allo stesso orario e dalla stessa posizione.

Mario percorre il tragitto ad una velocità costante di 50 km/h, sia all’andata che al ritorno. Marco guida sulla stessa strada a velocità diverse: 60 km/h all’andata e 40 km/h al ritorno. In entrambi i casi, la velocità resta sempre costante. Considerando che Mario e Marco partono anche al ritorno dallo stesso punto e nello stesso momento, quale delle due auto completerà per prima il tragitto? Chi dei due impiegherà meno tempo? Valuta con calma tutte le opzioni e poi consulta la soluzione del test.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere in meno di sessanta secondi è necessario valutare attentamente ogni dettaglio. Dare una risposta in tempi così brevi mette alla prova la tua capacità di gestire una situazione complicata messo sotto pressione. Il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: la prima cosa da fare è non pensare alla media delle due velocità percorse da Marco. La prima auto percorre due volte il tragitto di 100 chilometri ad una velocità costante di 50 km/h. Questo vuol dire che percorrerà 50 chilometri in un’ora. Per calcolare il tempo impiegato per percorrere 100 chilometri bisogna effettuare questa operazione: 60:50=x:100 dove x=100×60/50=120 che, moltiplicato per i due tragitti, fa 240 minuti.

La seconda auto percorre 60 chilometri in un’ora all’andata. Per calcolare i 100 chilometri bisogna effettuare questa operazione: 60:60=x:100, dove x=100×60/60=100 minuti per il tragitto di andata; 60:40=x:100 dove x=100×60/40=150 minuti per il percorso inverso. Quindi, possiamo affermare che l’auto di Mario percorre tutto il tragitto in 240 minuti e quella di Marco perde 10 minuti in più, arrivando a casa dopo 250 minuti.