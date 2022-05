Lo ha deciso la Regina Elisabetta. Il Principe Carlo è su tutte le furie

La Regina Elisabetta ha preso una decisione che non è piaciuta per niente a suo figlio. Il Principe Carlo è infuriato, ecco la sua reazione

I preparativi per il Giubileo di Platino vanno avanti senza intoppi, anche se in Gran Bretagna si discute molto sulla presenza di Harry e Meghan all’evento. L’ex attrice statunitense e suo marito riescono sempre a far discutere, è bastata una loro breve visita a Buckingham Palace per accendere le luci dei riflettori dei media sul loro ruolo all’interno delle celebrazioni.

L’argomento di discussione principale è la presenza dei Sussex sul balcone di Buckingham Palace insieme agli altri membri della Royal Family. Se non ci saranno sorprese, la coppia non sarà presente alla tradizionale affacciata ma le voci su possibile invito da parte della Regina Elisabetta hanno infiammato la discussione. Diversi talk show nazionali hanno parlato di questa discussione, i sudditi sono divisi ma non è tutto.

Sembra che il Principe Carlo non abbia gradito questo invito. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa appassionante vicenda.

Il Principe Carlo non vuole i Sussex sul balcone di Buckingham Palace

Alcune settimane fa c’è stato a Londra un importante incontro tra la Regina Elisabetta e i Duchi di Sussex. Harry e Meghan erano in Europa in occasione degli Invictus Games e ne hanno approfittato per visita all’anziana sovrana. L’ex attrice statunitense non metteva piede a Londra da quando ha deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

Pare che la chiacchierata tra Elisabetta II e suo nipote sia stata molto positiva. Non si può dire la stessa per l’incontro con il Principe Carlo. L’ex marito di Diana sarebbe ancora molto arrabbiato con i Sussex e avrebbe espresso una forte preoccupazione per la pubblicazione di un libro di memorie da parte di Harry. In questo libro potrebbero esserci dei passaggi non graditi su Camilla, da poco nominata regina consorte.

Carlo sarebbe contrario alla presenza di Harry e Meghan sul balcone di Buckingham Palace in occasione del Giubileo di Platino. Il futuro re d’Inghilterra non gradirebbe la loro presenza perché non sono più membri attivi della Royal Family. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, sarebbero stati gli stessi Duchi di Sussex a chiedere di affacciarsi al balcone.