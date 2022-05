Maria De Filippi cambia tutto: il futuro di Uomini e Donne è deciso!

Maria de Filippi ha deciso di cambiare ogni cosa e il futuro di Uomini e Donne potrebbe essere diverso rispetto a quello che conosciamo.

Maria De Filippi può ritenersi senza alcun dubbio soddisfatta dall’ultima stagione di Uomini e Donne, in quanto ha collezionato ottimi ascolti durante tutta la sua messa in onda.

Il pubblico del piccolo schermo ha apprezzato le avventure delle dame e i cavalieri degli studi Elios di Roma, un po’ meno quelle dei tronisti, ma è ugualmente pronto a salutare loro in quanto solitamente la trasmissione chiude i battenti durante gli ultimi giorni di maggio per poi tornare a settembre alternando nuovi e vecchi protagonisti.

Secondo recenti indiscrezioni, lanciati in rete dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, le cose quest’anno potrebbero andare diversamente in quanto Maria De Filippi sarebbe vicina alla svolta per il suo storico programma tutto dedicato all’amore.

Uomini e Donne, Maria De Filippi inarrestabile: la svolta è vicina

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, Maria De Filippi, che nella puntata trasmessa oggi è corsa ai ripari con Tina Cipollari, potrebbe non salutare il pubblico del piccolo schermo con la fine di maggio ma potrebbe proseguire con la sua messa in onda fino a giugno!

Per il programma questa rappresenta una vera e propria svolta, in quanto durante i numerosi anni in cui viene trasmesso su canale 5 non si è mai prolungato oltre la fine di maggio, ma gli ottimi ascolti sembrerebbero averlo premiato e bisogna anche considerare che quest’estate il piccolo schermo degli italiani è rimasto orfano di Temptation Island e che la trasmissione potrebbe rimediare continuando con la messa in onda di nuovi contenuti.

Almeno per il momento, però, è bene specificare, che nulla di tutto questo è stato confermato o smentito da fonti ufficiali anche se le registrazioni di Uomini e Donne sono ancora in corso e i tronisti di questa stagione non hanno ancora fatto le loro scelte. Anche se di nuovi corteggiatori non se ne vede da un po’ segno che i loro percorsi stanno per giungere al termine.

Maria De Filippi sceglierà di proseguire o meno con il format? Non ci resta che attendere per scoprire la sua scelta.