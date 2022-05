Uomini e Donne puntata 18/05/22, Tina esagera: Maria corre ai ripari

A Uomini e Donne Tina Cipollari ha decisamente esagerato, costringendo Maria De Filippi a dover correre ai ripari per sistemare le cose.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca dove al centro dello studio, dopo un breve periodo di assenza, è tornato Biagio Di Maro.

Il cavaliere sta frequentando Sylviane e ha confidato che i due hanno trascorsi ben due notti insieme in albergo, sottolineando come lei non abbia rapporti con un uomo da oltre 10 anni.

Biagio però rivela che tra loro non c’è stato nulla di fisico, ma Tina Cipollari dubita di queste parole convinta che tra loro ci sia stato un rapporto e che vogliano prendere in giro tutti raccontando il contrario.

Il cavaliere nega e si chiede se per forza debba accadere qualcosa se due persone dormono insieme, l’opinionista rincara la dose affermando di conoscerlo bene ormai, ma la dama scoppia in lacrime in quanto si sente giudicata senza aver avuto il modo di farsi conoscere e garantisce che tra loro non c’è stato nulla di fisico.

Tina Cipollari fa piangere una dama a Uomini e Donne: Maria interviene

Maria De Filippi, che nelle scorse puntate ha ospitato Isabella Ricci a Uomini e Donne che non si è risparmiata sui suoi ex colleghi, ha notato la dama in difficoltà ed è giunta in suo soccorso affermando che Tina Cipollari non la stava giudicando ma che conoscendo gli atteggiamenti di Biagio Di Maro ha dedotto determinate cose.

L’opinionista è poi intervenuta facendo alcune precisazioni in quanto non solo ha confermato la versione della conduttrice, ma le ha anche consigliato di aprire gli occhi in quanto se lui non ha cercato un approccio fisico vuol dire che non è interessato a conoscerla e che sta soltanto perdendo tempo. Tant’è che poco dopo lui ha ribadito di essere molto indietro rispetto a lei che invece sembra essere piuttosto presa da questa conoscenza ed ha voglia di trasformarla in qualcosa di più.

Per la dama si prospetta una cocente delusione dietro l’angolo o il cavaliere riuscirà a stupire tutti noi? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.