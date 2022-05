Isola dei Famosi daytime18/05/22, la naufraga colta sul fatto: Guendalina non perdona

All’Isola dei Famosi la naufraga è stata colta sul fatto e Guendalina Tavassi non ha alcuna intenzione di volerla perdonare.

L’Isola dei Famosi torna sul piccolo schermo degli italiani per aggiornare i suoi fedeli telespettatori in merito a quello che sta accadendo tra i naufraghi in queste ore.

I rapporti tra di loro non sono di certo dei migliori e ormai tutti iniziano a dubitare della sincerità dell’altro. C’è chi infatti ritiene che ci sia qualcuno alla ricerca di una storia d’amore soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del programma e l’appuntamento del daytime di oggi non solo prova a fare chiarezza su questo aspetto ma anche sugli altri che tengono i naufraghi a gamba tesa.

Il daytime dell’Isola dei Famosi ancora una volta vuole mostrare al pubblico del piccolo schermo ciò che accade quando i naufraghi non sono in collegamento con Ilary Blasi, dove provano a far vedere il meglio di loro invece qui sono in un contesto in cui tendono a far cadere le maschere.

Guendalina Tavassi contro Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi: “Non metterci contro!”

Il daytime dell’Isola dei Famosi dopo averci mostrato la nuova decisione di Mercedesz Henger indaga oltre, mostrandoci Guendalina Tavassi pronta a captare chi parla male di lei alle sue spalle in quanto è stata proprio la figlia di Eva Henger a sparlare del loro rapporto con i nuovi arrivati e lei si è accorto di tutto in quanto non faceva altro che guardarla.

La Tavassi non è rimasta indifferente e così si è avvicinata a loro e ha chiesto maggiori chiarimenti. Mercedesz Henger ha ammesso tutto portando a galla l’incomprensione della scorsa diretta in cui Edoardo ha ammesso di non sapere che lei avesse concluso una relazione poco prima del suo arrivo in Honduras. Guendalina sostiene questa tesi mentre la figlia di Eva Henger ritiene di essere sempre stata chiara fin dall’inizio ed ha chiesto l’intervento di lui per confermare o smentire una delle due versioni.

“Non riuscirai a metterci contro!” ha tuonato Guendalina, che ha trovato supporto in suo fratello che ha confermato quanto detto da lei poco prima.