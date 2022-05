Quali sono i segni zodiacali più ritardatari? Ecco i primi tre in classifica

Questi segni zodiacali non riescono mai ad essere puntuali. Fare tardi è la loro specialità. Pensi di essere tra questi? Ecco i primi tre in classifica

Alcune persone non riescono mai a rispettare le tempistiche prestabilite. Gli dai un appuntamento alle 20 e si presentano con almeno un’ora di ritardo, col sorriso sul volto, come se nulla fosse. Il ritardo è una sorta di abitudine per queste persone, non riescono a fare a meno di presentarsi tardi ad un appuntamento. Questo comportamento è valido in qualsiasi contesto, sia lavorativo che privato.

C’è chi fa tardi a lavoro, rischiando anche di mettere a rischio la propria posizione, chi fa tardi ad un appuntamento con il partner e chi ha il record di treni e aerei persi a causa dei ritardi. Il motivo di questo comportamento è legato soprattutto al carattere di una persona e alle sue abitudini. E poi c’è l’aspetto legato alle stelle. In base al segno zodiacale di appartenenza, infatti, è possibile capire se una persona farà tardi o sarà puntuale.

Ecco la classifica dei segni zodiacali più ritardatari.

I segni zodiacali più ritardatari

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha voglia di attirare l’attenzione altrui. Fare tardi è un modo per far parlare di sé, soprattutto se si tratta di un evento importante. Il Leone sente l’esigenza di essere protagonista ad ogni costo, fare tardi fa parte del copione.

Capricorno: al secondo posto in classifica c’è il segno del Capricorno. Questo segno è sempre pieno di impegni, soprattutto in ambito professionale, pur non essendo molto amanti del proprio lavoro. Il Capricorno non sa dire di no, sovrappone diversi impegni e finisce per fare tardi con tutti. I suoi ritardi si accumulano durante la giornata, costringendolo a rimandare alcuni impegni per riuscire a rincasare in un orario decente.

Pesci: il primato va al segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco fanno molta fatica a rispettare gli orari. Questo segno si distrae facilmente, perde tempo con attività inutili e fa sempre tardi. Se avete un appuntamento con una persona del segno dei Pesci, date sempre un orario molto anticipato rispetto a quello reale, altrimenti sarete costretti ad aspettare per ore.