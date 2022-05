Uomini e Donne puntata 19/05/2022, Maria incastra Tina: superato il limite

A Uomini e Donne Maria De Filippi non ha nessuna intenzione di passarci sopra ed ha incastrato Tina Cipollari durante il corso della puntata trasmessa oggi nel pomeriggio di canale 5.

Uomini e Donne è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento pieno di colpi di scena dove Maria De Filippi ha ridimensionato Tina Cipollari, ma partiamo con calma perché di cose ne sono successe durante il corso della puntata.

Si inizia con Gianluca al centro studio, il cavaliere a cui la padrona di casa aveva chiesto con fare provocatorio se accetterebbe una sua frequentazione. Da casa, dopo la messa in onda delle precedenti puntate, lo hanno riconosciuto ed una ragazza ha chiamato il programma affermando di averlo visto baciare un’altra donna che non fa parte del parterre. Lui nega tutto, ma entrambe le versioni raccontate sembrano coincidere.

Il cavaliere resta sul programma e l’attenzione si sposta a Fabio Nova, il noto fotografo che non ha attirato le simpatie di Tina Cipollari. Lo scontro tra loro è pronto a continuare.

Maria De Filippi difende Fabio e rimprovera Tina Cipollari a Uomini e Donne

Fabio Nova non ci sta a far passare la sua carriera per poco conto, così ha deciso di portare in studio alcuni dei suoi lavori e Tina Cipollari li stronca tutti. Il cavaliere sceglie di raccontarle un aneddoto, di alcune donne ubriache che hanno fatto apprezzamenti sul suo conto.

L’opinionista replica affermando che se non fossero state ubriache non l’avrebbero mai detto e lui replica affermando che non erano belle dette, per dirla in maniera carina, proprio come lei. La Cipollari sbotta e perde la calma e Maria De Filippi la stronca affermando che è stata lei ad iniziare e lui si è semplicemente difeso.

Tina nega e Maria stufa di questa situazione decide di mandare in onda quanto registrato poco prima incastrando la sua fedele opinionista che aveva iniziato a denigrare il corpo del nuovo cavaliere.

Maria De Filippi ha incastrato Tina Cipollari che ha poi perso la calma anche con Gianni Sperti per poi lasciare lo studio come soltanto lei sa fare.