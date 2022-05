Isola dei Famosi daytime 19/05/22, il gioco finisce male: superato ogni limite

All’Isola dei Famosi il gioco tra i naufraghi non è andato come previsto e per il concorrente è stato superato ogni limite.

L’Isola dei Famosi sa come tenere incollati i suoi fedeli telespettatori al piccolo schermo nostrano e per questo motivo ogni appuntamento del suo daytime è sempre più avvincente.

Tra i naufraghi, manco a dirlo, il clima non è di certo tra i più sereni e sembrano essere divisi ancora una volta in due gruppi e se questo non dovese bastare, durante la diretta di lunedì scorso con Ilary Blasi, che dovrebbe tornare domani sera dopo continui ripensamenti da parte di Mediaset, si sono aggiunti ben 4 concorrenti che hanno attirato non poche attenzioni su di loro. In particolar modo dalle naufraghe del programma che non sono rimaste indifferenti di fronte allo charme dei nuovi maschietti.

Il daytime dell’Isola dei Famosi è pronto ad indagare su tutte le dinamiche dei suoi protagonisti e la puntata di oggi inizia proprio così.

Edoardo Tavassi offeso dalla parole di Guendalina all’Isola dei Famosi: lei basita

Il daytime dell’Isola dei Famosi, che di recente ha scatenato la furia della mamma di una concorrente, parte subito con il gioco che lo spirito dell’isola ha affidato a Guendalina Tavassi.

La concorrente doveva rivelare che cosa pensa, senza filtri, di tutti i suoi compagni di viaggio senza poter dare loro la possibilità di poter replicare di fronte alle sue parole. Se lo spirito avesse giudicato sincere le sue risposte, ci sarebbe stata una dolce sorpresa per lei ed altri due naufraghi. Così la Tavassi non si è persa di animo ed ha subito detto ciò che pensa, non escludendo nemmeno suo fratello specificando che gli vuole un bene dell’anima ma che durante il suo percorso in Honduras non sta facendo niente se non farsi prendere in giro da Mercedesz Henger.

Edoardo Tavassi si è offeso da queste parole in quanto si sarebbe aspettato un pensiero completamente diverso da parte di sua sorella mentre lei non riesce a capire come mai se la sia presa considerando che ha specificato che nessuno al mondo potrà mai amarlo quanto lei, ma non ha voluto sentire ragioni isolandosi dal resto del gruppo e pensando a quelle parole.