“L’abbiamo fatto nel bagno del dentista”: scandalo per la coppia vip

By

Gossip e colpi di scena non mancano mai, specialmente quando entra in gioco una coppia vip così inaspettata! Riservati per un lungo periodo, adesso si sono mostrati senza filtri e censure.

Vivere una relazione con tanta complicità ed affiatamento è un’emozione unica, specialmente se anche la passione è sempre mantenuta viva. Non è scontato, ma anche la sfera dell’eros deve essere curata, invece va spesso in secondo piano. L’amore va vissuto con intensità, e questa coppia vip racconta in piena diretta dei retroscena inediti, ma soprattutto totalmente inaspettati.

Le relazioni non sono mai le stesse, si evolvono nel corso del tempo. La mossa giusta è quella di far andare i cambiamenti nella direzione giusta, senza dubbio vero una crescita comune, e non solo personale. La coppia vip è formata da due personaggi noti, i quali però non si sono mai fatti vedere insieme.

Oggi rompono il ghiaccio perché protagonisti di affermazioni hot e totalmente inaspettate. Ecco cosa hanno condiviso con il grande pubblico, soprattutto analizziamo i retroscena totalmente inediti che adesso stanno imperversando in tv e sui social.

La coppia vip si racconta: la verità dello scandalo

Di recente, sono state diverse le notizie che hanno sconvolto la scena del mondo dello spettacolo, la stessa verità del terribile incidente per la coppia vip sconvolge, ma non solo. Ogni giorno ne succedono di ogni, e il aggiornamenti sul nostro sito non possono mancare, specialmente se la news riguarda due protagonisti che riempiono la scena. Da sempre dietro le quinte, hanno fatto un ingresso con il botto, perché quanto rivelato è davvero insolito, ma soprattutto: mai raccontato!

Si tratta di Raffaella Fico e Piero Neri, la coppia vip che ha rivelato in piena diretta su Canale 5 i retroscena inediti della loro relazione d’amore, appunto la sfera intima. A gran sorpresa si rivelano essere un duo molto passionale, così tanto da non mancare solo un giorno di coccole, ma c’è di più.

I due affermano che la passione è così sfrenata, che ci sono stati casi nei quali non sono riusciti a tenere a bado la loro libido. Durante una visita dal dentista, al momento dell’attesa, hanno combinato un vero guaio!

Si potrebbe pensare che sia una storia passeggera, in realtà si parla già di matrimonio, poiché i presupposti ci sono tutti. A partire da bellissimo rapporto che l’imprenditore ha con la figlia, Pia, nata nove anni fa circa dalla relazione controversa con il calciatore Mario Balotelli.

Che la Fico sia stata al centro del gossip è risaputo, anche perché proprio dopo l’uscita del GF Vip di quest’anno a spifferato dei segreti inediti sulla casa. Anche perché lo stesso Neri è amico di Gianmaria Antinolfi imprenditore e anche lui ex gieffino di quest’anno.

Insomma, le novità non smettono di arrivare, soprattutto se in mezzo ci sono gli amati vipponi.