Clamoroso a Uomini e Donne: dopo il rifiuto, arriva il trono!

Uomini e Donne potrebbe mandare in onda un vero e proprio colpo di scena dopo il rifiuto registrato nelle scorse ore.

Uomini e Donne sta giungendo in questi giorni al termine della stagione televisiva, ma niente paura perchè il dating show di Maria De Filippi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre con nuovi e vecchi protagonisti.

Nelle scorse ore però si stanno registrando gli ultimi appuntamenti dove i tronisti stanno facendo le loro scelte per porre un termine al loro percorso negli studi Elios di Roma.

In rete, non c’è manco bisogno di dirlo, stanno già circolando le prime anticipazioni di Uomini e Donne e si sa già chi ha scelto chi e la relativa risposta. Per qualcuno è arrivato l’inizio di una storia d’amore mentre per altri soltanto batoste, ma non tutto sembrerebbe essere perduto in quanto chi ha ricevuto un rifiuto potrebbe aver ricompensato con un’inattesa proposta di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: dopo il grande no potrebbe arrivare la svolta

Le anticipazioni di Uomini e Donne nelle scorse ore hanno rivelato che Luca Salatino ha fatto la sua scelta ed avere la meglio sarebbe stata Soraya, mentre per Lilli ci sarebbe stato un clamoroso rifiuto. Attenzione però che nulla è andato come sembra.

Secondo recenti indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che per l’ex corteggiatrice non tutto sia perduto in quanto la redazione le avrebbe offerto di proseguire il suo percorso all’interno del programma in una veste del tutto nuova per lei: ovvero quella da tronista. Lo stesso meccanismo, qualora dovesse trovare conferme ufficiali, sarebbe proprio lo stesso che ha lanciato ormai l’ex tronista in quanto ha esordito negli studi Elios di Roma come corteggiatore di Roberta Giusti, ma quest’ultima scelte di iniziare una relazione con Samuele e per lui c’è stata la svolta.

Lilli sarà la nuova tronista di Uomini e Donne o questa nuova indiscrezione da parte del web si è rivelata essere falsa? Per saperne di più non ci resta che aspettare la messa in onda della scelta di Luca Salatino che dovrebbe avvenire intorno alla fine del mese.