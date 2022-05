Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, botta e risposta sui social a base di canzoni e i fan più romantici tornano a sognare.

E’ passato quasi un mese da quando Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della storia d’amore con Lulù Selassiè. Da quel 25 aprile, i due non si sono più visti dopo aver trascorso insieme la notte del settimo mesiversario ed entrambi, dopo aver spiegato le rispettive ragioni, stanno andando avanti con le proprie vite.

Domenica 22 maggio, giorno in cui i due ex concorrenti avrebbero festeggiato l’ottavo mesiversario, una serie di storie e di post su Instagram da parte di Lulù e Manuel ha attirato l’attenzione dei fan e scatenato nuovamente quelli più romantici che, sebbene la storia non sia finita nel migliore dei modi, non nascondono la felicità che proverebbero di fronte a quello che, per il momento, appare un improbabile ritorno di fiamma.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, segni di scongelamento dopo la rottura?

E’ ormai un mese che Manuel e Lulù non si vedono più. Dopo aver trascorso insieme la notte del mesiversario, i due si erano separati a causa di un viaggio di lavoro di Lulù per Milano e, durante il soggiorno meneghino della Princess, Manuel spiazzò tutti annunciando con un comunicato la fine di chiudere la storia. Ai microfoni di Verissimo, Lulù ha raccontato la propria verità ammettendo di essere ancora innamorata. Anche sui social, la Selassiè non si nasconde. Su Twitter, infatti, lascia spesso like ai contenuti di coppia e sul proprio profilo Instagram non ha cancellato le foto con Manuel e la cartella con le storie in evidenza dedicata ai loro momenti fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Nel giorno in cui avrebbero festeggiato l’ottavo mesiversario, Manuel e Lulù sono stati molto attivi sui social e, alcuni, hanno visto nei loro gesti un botta e risposta. Lulù, infatti, per la prima volta, ha pubblicato una foto con “Manù”, l’orso gigante che Manuel le ha regalato per il giorno di San Valentino. Nello stesso istante, Manuel ha pubblicato una serie di storie mentre, al pianoforte, intona le note di “Buongiorno vita”, il brano di Ultimo che le dedicò il giorno in cui sulla casa del Grande Fratello Vipvolò un aereo che aveva dedicato alla Selassiè con la frase “Una vita insieme a te, ti amo piccola mia”.

La stessa canzone è stata poi scelta da Lulù per condividere tra le storie di Instagram un suo breve video come potete vedere qui in basso.

Questa non può non essere non pubblicata 💜#fairylu pic.twitter.com/sDGyCSr8Kr — Sara degli ✈️ (@Sara01210783) May 22, 2022

Inoltre, Manuel ha postato alcune foto su Instagram e puntuali sono arrivati i like di Lulù e Clarissa. I gesti social della principessa e del nuotatore sono solo una coincidenza? Su Twitter, i fan che li seguono da otto mesi, sono sicuri di no e sperano che tra i due ci sia un piccolo segnale di disgelo.