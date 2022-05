Lulù Selassiè ha dimenticato Manuel Bortuzzo? Un gesto svela la verità

Lulù Selassiè, dopo quasi un mese dalla rottura, ha dimenticato Manuel Bortuzzo? Un gesto della Princess svela tutta la verità.

E’ passato quasi un mese dal 25 aprile, giorno in cui Manuel Bortuzzo, con un comunicato, ha annunciato la fine della relazione don Lulù Selassiè che, dopo essere tornata single, non ha mai nascosto la sofferenza per tale decisione trincerandosi dietro un assordante silenzio. Silenzio che ha rotto con un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo in cui ha ribadito di essere ancora innamorata augurando, però, all’ex fidanzato di essere felice e di realizzare tutti i suoi sogni anche senza di lei.

Pur non nascondendo il proprio dolore, Lulù, grazie all’amore della famiglia e dei fan, sta provando ad andare avanti con la propria vita concentrandosi sul lavoro. Nel corso dell’ultima intervista rilasciata insieme alle sorelle Jessica e Clarissa ai microfoni del sito Whoopsee, Lulù non ha assolutamente menzionato Manuel, ma ha davvero dimenticato l’ex fidanzato?

Lulù Selassiè ad un mese dalla fine della storia con Manuel Bortuzzo: il gesto che fa pensare

Durante l’intervista rilasciata a Whoopsee, tra i momenti più belli e indimenticabili vissuti nella casa del Grande Fratello Vip 6, Lulù ha ricordato il Natale e il Capodanno. Due feste che la princess, legatissima alla famiglia, aveva sempre trascorso con i genitori, le sorelle e il fratello Cristian. Lo scorso dicembre, però, ha trascorso sia Natale che Capodanno nella casa di Cinecittà con Jessica, ma soprattutto con Manuel Bortuzzo.

Secondo i fan, quella di Lulù di ricordare il Natale e il Capodanno come tra i momenti più belli non sarebbe stata una scelta a caso. In quel periodo, Manuel e Lulù si erano dichiarati amore ed era inseparabili all’interno della casa. A confermare la teoria dei fan ci ha pensato la stessa Lulù che, su Twitter, ha lasciato il proprio like proprio ai tweet che riportavano tale tesi come potete vedere qui in basso.

“Porterò con me tra i più bei ricordi Natale e Capodanno. E noi con voi. Sempre”, è il primo tweet a cui Lulù ha lasciato il proprio like. “Non hai potuto dire il più bel Natale della tua vita insieme a lui, ma stai sicura lui sa e ha capito fatina del nostro cuore”, è il secondo tweet che ha ricevuto il like della Selassiè. Lulù, come ha raccontato a Silvia Toffanin dando anche una lezione di vita a Manuel, sarebbe ancora profondamente innamorata.

Del resto, hanno condiviso tantissimo in sette mesi e l’amore che hanno provato l’uno per l’altra è stato forte ed oggi, anche se le loro strade si sono separate, la Selassiè spera di poter avere un incontro con Manuel che non c’è mai stato come ha confermato la stessa Clarissa che, in un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha lanciato un messaggio dolcissimo a Manuel.

A distanza di un mese dalla fine della storia, dunque, la rottura tra Manuel e Lulù fa ancora discutere sui social, in particolare su Twitter, dove i fan non perdono occasione per commentare ciò che accade ai due.