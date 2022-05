By

Parole che fanno male all’Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi colla e piange

Edoardo e Guendalina Tavassi sono arrivati in Honduras come coppia. Sono fratelli e lei è il personaggio famoso del duo. Infatti, Guendalina partecipò al Grande Fratello e adesso è una nota influencer.

Diciamocelo, senza questa coppia l’Isola dei Famosi 2022 sarebbe stata molto più noiosa. I due fratelli sono divertenti, ironici e creano molte dinamiche all’interno del reality show.

Ma dopo tutto questo ridere e scherzare, Edoardo Tavassi crolla e piange. Gli hanno riferito delle brutte parole, ma scopriamo insieme cosa è accaduto

Le parole di Guendalina che fanno male: Edoardo Tavassi crolla e piange all’Isola dei Famosi

Guendalina ed Edoardo Tavassi saranno anche fratelli, ma litigano molto spesso. Il naufrago ha rivelato più volte che quando vuole bene a qualcuno, si arrabbia facilmente.

Ecco che nelle ultime ore arriva un’altra forte litigata all’Isola dei Famosi 2022.

Lo Spirito dell’Isola chiede a Guendalina di dire quello che pensa di tutti i naufraghi, sia in bene che in male.

Dopo aver commentato alcuni concorrenti, arriva il turno di Edoardo, suo fratello, e l’influencer lancia la stoccata.

Mentre Estefania dà la sua svolta all’Isola dei Famosi, la Tavassi affonda il colpo e rivela tutto quello che pensa su Edoardo.

“Sono tua sorella e il bene che ti voglio io non potrebbe volertelo nessun altro” inizia la naufraga e commenta duramente: “Però la maggior parte delle volte, mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi dare retta neanche quando ti metto in guardia dalle persone“. Che si stia riferendo alla “cotta” di Mercedesz nei confronti di suo fratello?

“Cose belle finora non ne ho viste, perché quello che ho visto è stato fare le buche sulla stuoia. Facci vedere cos’altro sai fare perché finora io, da sorella, sono molto delusa da te” conclude Guendalina.

Se da un primo momento il naufrago stava ridendo, dopo poco arriva il muso lungo. E’ evidente che Edoardo si aspettasse altre parole da parte della sorella.

“Una cosa carina, positiva potevi anche dirla” controbatte il Tavassi. Voleva delle parole motivazionali e non che venisse affossato così duramente da una persona che stima molto.

Guendalina risponde: “Fatti una cura alla tua permalosità” e va via.

Edoardo, in confessionale all‘Isola dei Famosi, crolla e piange dopo quanto accaduto.

“Mi sono arrabbiato con mia sorella, perché ci sono rimasto male di quello che ha detto. Io che mi sento dire? Il peggio del peggio! E’ proprio un messaggio brutto come sorella” confessa il naufrago e continua: “Mi aspettavo un discorso motivazionale, ma hai detto parole più belle a persone che hai conosciuti qui e io che sono tuo fratello, che comunque lo sa che sono sensibile, insicuro, ho bisogno di affetto in determinati momenti, che mi dici? Che sono uno stuoiaman!”

Mentre la mamma di una naufraga tuona contro il reality, Guendalina affonda nuovamente il colpo. Dopo aver rivelato la sua verità sui naufraghi, l’Isola dona un premio alla influencer che decide di dividere con Maria Laura e Carmen, escludendo suo fratello.

La ripresa finale del daytime riprende Edoardo che piange sulla sua stoia deluso da quanto è accaduto.

Edoardo Tavassi crolla e piange all’Isola dei Famosi e ha le sue buone ragioni. Guendalina forse è stata fin troppo dura, ma magari voleva colpirlo per farlo diventare più competitivo e attivo. Sicuramente ne parleranno nella puntata di stasera de reality show. Riusciranno a comprendersi?