Estefania come Sophie Codegoni all’Isola dei Famosi: cambia tutto in Honduras

Estefania Bernal all’Isola dei Famosi ha seguito il percorso di Sophie Codegoni? Il dettaglio non è sfuggito all’attento popolo del web.

Estefania Bernal è una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione dell’Isola dei Famosi dove si è fatta notare per la sua storia d’amore con Roger, il bel modello brasiliano. La loro relazione non è andata come sperato, in quanto lui è stato raggiunto dalla sua ex ed ha iniziato a vacillare. Tant’è che ora sono ai ferri corti e si accusano a vicenda di aver accentuato il loro rapporto per poter proseguire con il loro percorso all’interno del programma, nella speranza di poter entrare nel cuore dei telespettatori.

Ora però in Honduras sono arrivati nuovi concorrenti e le attenzioni di lei sono tutte per Gennaro Auletto ed anche quest’ultimo sembrerebbe ricambiare il suo interesse, ma al web però il tutto non è sfuggito ed è tornata subito in mente Sophie Codegoni. Le due hanno molto in comune più di quello che possa sembrare.

Isola dei Famosi, Estefania Bernal come Sophie Codegoni: il dettaglio non sfugge

Il percorso iniziato da Estefania Bernal all’Isola dei Famosi, dove un gioco tra i concorrenti è finito male, ha ricordato all’attento popolo del web quello intrapreso da Sophie Codegoni al GF Vip.

L’ex tronista di Uomini e Donne aveva iniziato una conoscenza, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi terminata poco dopo l’arrivo di Alessandro Basciano, con cui ha iniziato una relazione che continua tutt’ora dopo mesi dalla fine della messa in onda del programma in tv. Secondo alcuni utenti della rete, infatti, la Bernal starebbe cercando di emulare il percorso della Codegoni, concentrando la sua permanenza in Honduras non sul suo percorso e lo spirito dell’Isola ma sul trovare un compagno sui cui focalizzarsi.

Ora però il dubbio sorge spontaneo: Estefania è realmente interessata anche a Gennaro, il nuovo arrivato, oppure il tutto è una strategia per restare sempre sulla cresta dell’onda durante il suo percorso all’Isola dei Famosi? Ormai manca un mese alla fine del programma e tutti i nodi sono pronti a venire al pettine.