Quarto figlio in arrivo per la coppia vip: il dolce annuncio

Quarto figlio in arrivo per la coppia vip, la moglie del famosissimo personaggio di nuovo incinta. La famiglia si allarga per la gioia dei loro fans

Arriva un altro lieto annuncio: la coppia vip allarga la propria famiglia, perché è in arrivo un altro figlio. Si tratta del quarto per i due personaggi, che sono insieme da tempo e hanno moltissimi ammiratori sui social e non solo. Lui è l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, 32 anni, campione d’Europa con la nazionale italiana. Lei è sua moglie, Jessica Malena, modella e influencer, ha 31 anni.

I due sono felicemente sposati e hanno già tre figli. E ora, a meno di tre anni dalla nascita del loro ultimo bambino, e a pochi giorni dal loro ottavo anniversario di matrimonio hanno dato la bella notizia. Arriverà un quarto figlio, per una famiglia sempre più allargata e bella. I due sono sposati dal 2014, e come di consueto l’annuncio della gravidanza di Jessica è arrivata attraverso i social. C’è un video in cui lei abbraccia i suoi tre figli, Michela, Giorgia e Mattia. In sostanza i due annunciano ai tre piccoli che arriverà un altro fratellino (o sorellina, questo è ancora presto da sapere).

La coppia vip dà una bellissima notizia: quarto figlio in arrivo

“Nella pancia della vostra mamma c’è un bimbo”, dicono i due genitori, con una bella musica dolce a fare atmosfera. I piccoli hanno reagito in modo molto tenero, abbracciando la mamma con grande commozione. Immancabile nel post social anche la foto dell’ecografia (ormai un must) e foto dei bambini che mangiano la pancia (non ancora pancione) della madre. Una bella notizia per la coppia dei vip, che non hanno dato altri dettagli. Né sulla tempistica della gravidanza e nemmeno sul sesso del nascituro, che presumiamo non sia ancora visibile.

Ciro Immobile è nativo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, mentre lei arriva dalla provincia di Chieti. Si sono conosciuti nel periodo in cui il biondo attaccante giocava nel Pescara. Lei studiava a L’Aquila all’università, per seguire il marito. I due si sono sposati nel 2014 e la famiglia ora vive a Roma. La prima figlia, Michela, è arrivata nel 2013.