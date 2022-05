Test indovinello: qual è l’età dei componenti della famiglia?

Per risolvere questo test dovrai essere un bravo calcolatore e soprattutto dovrai fare in fretta. Hai soltanto un minuto per dare la risposta

Sei capace di leggere un testo soltanto una volta, memorizzare tutti i passaggi e dare una risposta in meno di sessanta secondi? È vero, si tratta di un esercizio molto difficile ma non è impossibile. Questo indovinello è stato risolto entro un minuto dal 30% degli utenti che hanno deciso di fare un tentativo. Sembra una percentuale bassa ma, considerando la difficoltà del test, non lo è per niente.

Non c’è un trucco per risolvere un indovinello, bisogna semplicemente avere determinate capacità. O ce l’hai o non ce l’hai, non c’è una vita di mezzo. L’unica cosa da fare è allenarsi per provare a migliorare. Questo test è soltanto un modo curioso e divertente per intrattenere i nostri lettori, non ha alcuna validità scientifica. Ecco l’indovinello che dovrai risolvere:

Annibale e Lucia sono sposati da quasi vent’anni. Lui ha 45 anni mentre lei ne ha 39. Questa coppia ha cinque figli: Giuseppe (17 anni), Mario (15 anni), Laura (12 anni), Andrea (11 anni) e infine Claudia (8 anni). Tra quanti anni i cinque figli avranno l’età dei loro genitori sommando i loro anni? Ragiona con calma e poi prova a rispondere. Qui sotto trovi la soluzione del test.

La soluzione del test

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che hai risolto l’indovinello o sei soltanto curioso di conoscere la risposta. Nel primo caso, ti facciamo i complimenti perché era molto difficile risolvere un test del genere. Se, al contrario, hai avuto delle difficoltà, non buttarti giù. È molto probabile che tu abbia soltanto bisogno di allenarti con maggiore frequenza.

Prova a cimentarti ogni giorno con indovinelli come questo, vedrai che riuscirai sicuramente a migliorare. Uno dei fattori che ti ha sicuramente mandato in tilt è il grosso numero di dettagli inseriti nel testo. Memorizzarli tutti ed analizzarli in meno di un minuto non è facile, soprattutto se alcuni di essi vengono inseriti nel testo con il solo obiettivo di trarti in inganno.

Ecco la soluzione del test: fra sette anni. I genitori hanno 45 e 39 anni, per un totale di 84 anni. I figli hanno 17, 15, 12, 11 e 8 anni, per un totale di 63 anni. Se ripetiamo le stesse operazioni con sette anni in più per tutti, i genitori avranno complessivamente 98 anni (84+14=98), così come i figli, i quali avranno 35 anni in più in totale rispetto ad oggi (63+35=98).