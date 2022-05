Matrimonio a prima vista, clamoroso quanto sta accadendo in Australia!

Quest’anno, per l’ottava stagione di Matrimonio a prima vista Australia, la sessuologa Rampolla si unisce agli esperti di relazioni

L’edizione italiana si è conclusa tempo fa, ma i fedelissimi di Matrimonio a prima vista si possono consolare con la versione australiana del famoso dating show, che sta per arrivare con la sua ottava stagione. Tra le novità c’è l’arrivo della sessuologa italiana Alessandra Rampolla. che va a completare lo staff di esperti già formato da Mel Schilling e John Aiken. Come sempre, l’obiettivo di questo team di esperti è di creare delle coppie perfette (sulla carta) e vedere se nella vita reale dopo un matrimonio al buio possa davvero nascere l’amore.

Il programma, infatti, molto famoso anche in Italia, è una sorta di esperimento sociale che punta su condizioni estreme per ottenere risultati (sempre se tutto dovesse andare bene) sorprendenti. Come il pubblico italiano sa bene, il cammino di queste coppie che si sposano al buio è complicatissimo. Quasi un miracolo vederle insieme dopo le 5 settimane di “prova”. Questa edizione di Matrimonio a prima vista Australia sarà particolarmente “pazza”. Perché ci sono le premesse per molte sorprese e colpi di scena.

Matrimonio a prima vista Australia, scene assurde nell’ottava stagione

Già sono state preannunciate rivelazioni assurde e situazioni che nel dating non si sono mai viste. Ovviamente il programma è registrato, e quindi tutte le anticipazioni hanno fondamento. Le novità e le situazioni singolari non riguarderanno soltanto le relazioni tra i partecipanti, ma anche rapporti imprevedibili all’interno di una coppia in particolare, con tensioni mai viste e colpi di scena. Tanto che il team di esperti si preoccuperà non poco per come dovranno essere gestiti certi equilibri.

Si può anticipare che uno dei temi forti sarà quello della gelosia. Un aspetto che in Matrimonio a prima vista si è visto relativamente poco e che in questa edizione può esplodere in tutta la sua dirompenza. Molto si capisce già dal trailer dell’ottava stagione dell’edizione australiana. Il programma andrà in onda su Sky Uno, dal 23 maggio, dal lunedì al venerdì alle ore 17.30 in prima visione televisiva.