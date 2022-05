Temptation Island cambia l’estate televisiva: la scelta clamorosa

Temptation Island ci fa sognare, perché ci porta in un’atmosfera surreale, ma pur sempre fonte di gran intrattenimento. Cosa c’è da sapere? Ecco le ultime novità sul programma che fanno cambiare tutto.

Il format ci trasporta in un’isola nella quale ne accadono di ogni. Si tratta del famoso viaggio dei sentimenti presentato dal conduttore amatissimo dal pubblico, Filippo Bisciglia, il quale nelle ultime edizioni è riuscito a catturare l’attenzione dei telespettatori. Confrontarsi con altre persone, specialmente quando ha a che fare con i sentimenti, finisce per essere una dura prova, oltre che un rinomato esperimento sociale.

Il reality è ispirato dagli States, poiché è proprio lì che è stato ideato. Poi acquistato dalla casa di produzione di Maria De Filippi, Fascino, ha entusiasmato e appassionato i telespettatori con delle storie comuni, ma anche alcune davvero fuori dagli schemi!

I personaggi sono diventati i beniamini dei fan, poiché vengono ancora seguiti attraverso i social media, oppure partecipano ad altri format. E’ il caso di Francesco Chiofalo, personal trainer romano che sta acquistando sempre più notorietà, tanto che attualmente lo vediamo a la Pupa e il Secchione nei panni di pupo che si accultura.

E’ palese il successo della trasmissione, e tra una news e l’altra, oggi vi sveliamo il colpo di scena totalmente inaspettato che cambia tutto.

Temptation Island: cambia tutto per il format di Bisciglia

Come già detto, Temptation Island è un vero campione di share, perché sa ben tenere compagnia nelle calde serate estive i telespettatori, ma qualcosa sta per modificare una volta per tutte l’attesissima stagione estiva. Inoltre, si vocifera una new entry nel palinsesto di Mediaset! In ogni caso, facciamo il punto della situazione, perché lascia senza parole.

Dal 2005 con il nome di Vero Amore, e proprio condotto dalla madrina di Mediaset, è stato trasmesso l’ultima volta l’estate scorsa. Adesso, in procinto della programmazione e preparazione della prossima, è già noto da tempo che non verrà messo in onda, ma le novità non finiscono qui.

Innanzitutto, sono stati diversi i cambiamenti. Pensare che la prima volta è stato trasmesso nei primi anni Duemila da Queen Mary, per poi passare nel 2014 ad Alessia Marcuzzi e Simona Ventura nella versione Vip, ecco che lo stesso Bisciglia ha contribuito al successo, ma non è bastato.

Perché a quanto pare nonostante ciò, non verrà trasmesso neanche in autunno come era stato affermato! Quindi, proprio come Filippi Bisciglia saluta i fan in foto, possiamo fare lo stesso con Temptation, perché non è in nessun caso in programma.

Sembrerebbe che la De Filippi stia lavorando ad un altro progetto, mantenendo gli altri già in corsa e più longevi. Appunto, Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici e Tu si Que Vales, sembrerebbero non essere cancellati, ma rimangono in programmazione. Come se non bastasse non mancano altre cattive notizie, il dramma per una ex coppia del programma sconvolge i telespettatori.

Insomma, troppe notizie inaspettate, non resta che attendere i futuri piani della De Filippi. Restiamo aggiornati, lei saprà sempre come intrattenerci.