Ex vippona torna al Grande Fratello Vip? Lei vuota il sacco

La famosissima ex soubrette ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, ma fu espulsa per numerose infrazioni del regolamento

Anche se manca l’annuncio ufficiale, la settima edizione del Grande Fratello Vip prende forma. I preparativi sono già iniziati, con il factotum Alfonso Signorini che sta preparando la nuova stagione. Il reality (che ripetiamo non è stato ancora annunciato ufficialmente) comincerà a settembre e dovrebbe andare avanti fino ai primi mesi del 2023. Secondo le prime indiscrezioni che circolano già da qualche settimana, questa edizione dovrebbe essere particolarmente ricca, visto che Signorini starebbe componendo un cast importante.

Tra i nomi che circolano c’è quello di una “vippona” molto chiacchierata negli ultimi anni, un po’ meno nei mesi recenti. Si tratta di Pamela Prati, famosissima ex star del Bagaglino. L’ex showgirl avrebbe desiderio di rientrare nella casa. I fan del programma la ricorderanno presente nella prima edizione della versione “vip” del reality. La Prati, però, uscì dopo poco tempo a causa di diverse intemperanze e continue violazioni dell’allora rigido regolamento. Proprio questo sarebbe un freno per la donna, che avrebbe avuto rassicurazioni da Signorini.

Grande Fratello Vip, pronto un grande ritorno. Lei: “Sono pronta, sarei felicissima di rientrare nella casa”

Da quando il giornalista ha preso in mano il programma conduce una “lotta” per ammorbidire il regolamento e tollerare anche qualche comportamento fuori le righe. L’obiettivo è non perdere personaggi importanti per qualche frase sciocca detta a mezza bocca o una battuta infelice uscita in un momento di rabbia. A queste condizioni Pamela entrerebbe, e sarebbe un colpaccio da paura per questa futura edizione del super reality di Canale 5. Le trattative per il suo ingresso sarebbero in stato avanzato e tuttodovrebbe andare a buon fine.

Al settimanale “Nuovo”, lei stessa si è ampiamente candidata a entrare: “So che il pubblico vorrebbe rivedermi lì, e se dovesse accadere ne sarei felicissima. Ora sono libera e riuscirei a vivere al meglio questa esperienza, pronto a dare tutto e di riscattarmi. Il pubblico vedrebbe finalmente una Pamela diversa”, ha dichiarato la showgirl, che a questo punto sembra davvero essere pronta e carica per la nuova esperienza nella casa.