Test: risolvi il mistero delle automobili nel piccolo paese di montagna

Questo test ti permetterà di aiutare il nostro amico a risolvere il mistero delle automobili in questo piccolo paese di alta montagna

Federico decide di portare la sua famiglia in gita. Trova un piccolo albergo in un paesino di montagna. La famiglia è entusiasta e decidono di partire. I componenti della famiglia di Federico sono cinque: lui, sua moglie Mara e i tre figli, Andrea, Carlo ed Enrica. Quando arrivano in questo piccolo paesino, vengono accolti da un curioso albergatore, che gli propone un accordo: “Indovinate la risposta dell’indovinello e non vi farò pagare niente”.

Federico e sua moglie accettano e l’albergatore li sottopone al seguente indovinello: “In questo piccolo paese di montagna ci sono 1.125 abitanti. Il 4% della popolazione ha un’automobile a testa. Per quanto riguarda il restante 96%, la metà ha due automobili e l’altra metà non possiede auto. Quante automobili ci sono in totale in questo paese?”.

Federico e Mara iniziano a riflettere, sono in difficoltà ma poi arriva l’illuminazione e indovinano. Qual è il ragionamento che hanno fatto? Ragiona con calma, senza farti prendere dall’ansia ma prova a dare una risposta entro sessanta minuti. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

La prima cosa da fare quando ci mettiamo alla prova con un test del genere è separare i dettagli utili da quelli inutili. Per quanto riguarda l’indovinello dell’albergatore, non ti interessa sapere quante persone vanno in vacanza o come si chiamano. Ciò che devi fare è concentrarti sul numero di automobili nel paese e capire quali sono le operazioni matematiche da effettuare.

Se non ci sei riuscito, non preoccuparti. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Gli indovinelli ti permettono di restare sveglio e di allenare il cervello. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto un modo per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori, soprattutto durante una noiosa giornata in ufficio. Ecco la soluzione del test.

Se il 96% della popolazione viene diviso in due, ponendo da un lato quelli che hanno due automobili e dall’altro quelli che non ne hanno nessuna, avremo una media di un’auto a testa. Se il restante 4% degli abitanti ha un’altra auto a testa, significa che il numero di abitanti del paesino di montagna corrisponde esattamente a quelle delle automobili. La soluzione è 1.125.