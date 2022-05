Royal Family: Lady Diana e la sua abilità nascosta

La Principessa Diana Spencer aveva molti pregi. Uno di questi ha conquistato tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla

Diana Spencer è sicuramente uno dei personaggi più amati di sempre. Da quando si è separata dal Principe Carlo, la Principessa del Popolo ha acquisito una notorietà simile a quella di una rockstar. Sicuramente è il membro della Royal Family più amato, nonostante sia morta da quasi 25 anni. Il 31 agosto di quest’anno, infatti, saranno passati esattamente 25 anni dalla sua tragica scomparsa, avvenuta a Parigi nel 1997.

Di Lady D è stato detto veramente tutto, forse pure troppo. Gossip, indiscrezioni, interviste, libri, serie televisive: il seguito che la madre di William ed Harry ha avuto durante la sua vita è invidiabile. Nonostante fosse un personaggio sempre al centro delle attenzioni dei media, non tutti possono vantare il privilegio di averla conosciuta veramente. Pare che Diana Spencer avesse un carattere molto particolare e che avesse una grande passione.

Le barzellette della Principessa Diana

Chi ha conosciuto in maniera approfondita Diana Spencer rivela un dettaglio del suo carattere poco conosciuto: la principessa aveva un grande senso dell’umorismo e amava raccontare barzellette. Il giornalista britannico Robert Jobson ha inserito alcuni aneddoti sulla Principessa Diana nel suo ultimo libro, William at 40: The making of a modern monarch. Il MailOnline ha anticipato alcuni passaggi del libro.

Il giornalista racconta un episodio che risale ai tempi in cui Diana accompagnava William ed Harry a scuola. Un giorno iniziò a raccontare una barzelletta particolarmente spinta e, nonostante l’agente della scorta gli avesse fatto notare che fosse inopportuno raccontarla in presenza dei bambini, lei continuò ugualmente. Una volta arrivati a scuola, William andò in classe ed Harry iniziò a ripetere la barzelletta in presenza della direttrice della scuola.

Diana riuscì ad intervenire in tempo e fermò suo figlio prima del finale, evitando una brutta figura a tutti i presenti. Nel libro sono state inserite diverse interviste a persone che hanno vissuto accanto a Diana negli ultimi anni di vita. Queste persone hanno confermato la sua attitudine nel raccontare barzellette e nel saper prendere la vita con il sorriso. Una qualità rara, soprattutto per una persona che all’epoca viveva nel costante mirino dei paparazzi.