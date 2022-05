Albe e Serena come Emma e Stefano De Martino dopo Amici? I fan tremano

Albe e Serena di Amici 21 sono destinati a diventare come Emma Marrone e Stefano De Martino? Il dettaglio non è sfuggito sul web.

Albe e Serena sono stati senza alcun dubbio due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha visto trionfare il cantante Luigi Strangis amatissimo dal pubblico del piccolo schermo.

Anche i due giovani artisti hanno riscosso un certo successo e non solo, grazie all’esperienza nel programma, hanno trovato la fama ma anche l’amore. Il cantante e la ballerina hanno avuto modo di conoscersi nella scuola più famosa d’Italia e da quel momento non si sono più lasciati. Un dettaglio però, durante la messa in onda della finale, non è affatto sfuggito all’attento popolo del web che ha paura di rivedere in loro la storia d’amore nata, e poi finita, tra Emma Marrone e Stefano De Martino.

Amici 21, Albe e Serena i nuovi Emma e Stefano? Il dettaglio non sfugge

Serena, proprio come Stefano De Martino, durante il corso della finale di Amici 21, dove è arrivata la stoccata per la coppia che ha spezzato il cuore dei fan, ha vinto una borsa di studio di un anno in una prestigiosa scuola di danza a New York mentre Albe, proprio come Emma Marrone all’epoca, promuoverà la sua musica nel bel paese.

Queste somiglianze non sono affatto sfuggite agli utenti della rete che hanno iniziato a sospettare che tra i due l’epilogo possa somigliare a quello della storica coppia del talent show di successo di canale 5, ma nessuno dopo di tutto può dirlo visto che il futuro è tutto da scoprire.

Emma e Stefano, seppur si sono lasciati a causa del tradimento di lui con Belen Rodriguez (con cui oggi forma una bellissima famiglia allargata), oggi sono in ottimi rapporti segno che sono andati avanti lasciandosi il passato alle spalle per concentrarsi soltanto sul loro futuro.

Albe e Serena dopo Amici 21 seguiranno le orme dei loro predecessori o per loro ci sarà un destino più dolce? A noi non resta che fare loro i nostri migliori auguri, sia in campo artistico che in quello sentimentale.