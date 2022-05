Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dopo essersi innamorati al Grande Fratello Vip, fanno sul serio: una foto conferma tutto e scatena i fan.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 2022 e, a distanza di due mesi dalla fine del reality, sono diventati praticamente inseparabili. La coppia, infatti, condivide tutto, dal tempo libero al lavoro mostrando ai fan tanti momenti che trascorrono insieme. Una coppia sempre più solida e unita e che fa davvero sul serio.

Nonostante Sophie sia giovanissima, sin da quando era nella casa del Grande Fratello Vip, ha ammesso di avere un grande sogno ovvero quello di diventare mamma. Accanto ad Alessandro Basciano sta provando l’esperienza anche di occuparsi di un bambino e, l’ultima foto pubblicata da Alessandro, conferma come la coppia faccia davvero sul serio.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: la foto che svela tutto

Alessandro Basciano, dopo aver seguito i primi mesi di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, era entrato nella casa con il desiderio di conquistarla. Giorno dopo giorno è riuscito a fare breccia nel cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver chiuso il flirt con Gianmaria Antinolfi, oggi felicemente fidanzato con Federica Calemme, ha deciso di tuffarsi nella nuova storia. Un rapporto che, nella casa, ha avuto alti e bassi, ma che oggi sta diventando sempre più solido.

“Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi”, ha dichiarato Sophie in un’intervista esclusiva a Fanpage.

“Il pensiero di avere una famiglia c’è, ma diamo priorità al nostro lavoro, soprattutto per lei che è molto giovane”, ha aggiunto Basciano. In attesa di poter diventare mamma, Sophie si gode il piccolo Nicolò, il figlio che Basciano ha avuto da una relazione precedente e che trascorre diverso tempo con il papà e la fidanzata.

Nella foto qui in alto, dopo una cena, il piccolo Nicolò è crollato sulle gambe di Sophie che, a sua volta, si è addormentata ancora. Una foto semplice, spontanea che Basciano ha pubblicato tra le storie di Instagram e che esprime il bel rapporto che la Codegoni è riuscita a creare con il figlio del fidanzato.

Concentrati sul lavoro e reduci da un bellissimo viaggio ad Ibiza, Sophie e Alessandro sembrano avere le idee chiare e i fan sperano che i progetti di famiglia si realizzino il prima possibile. Per il momento, però, sono pronti a godersi la prima estate insieme.